第一屆ESG台灣建築永續獎 徵選起跑

為鼓勵全台建築業者配合政府2050淨零排碳政策，輔導上市櫃公司提早準備，因應聯合國暨全球ESG發展趨勢。台灣永續關懷協會將舉辦第一屆「ESG台灣建築永續獎」，即日起至7月31日受理報名。

台灣永續關懷協會理事長馮智能表示，鑑於氣候變遷對環境、人類生存和國家安全的威脅愈來愈大，總統蔡英文已在2021年世界地球日宣示台灣將跟進全球於2050達成「淨零排放」。今年1月立法院三讀通過「氣候變遷因應法」，正式納入2050年淨零排放目標、提升氣候治理層級、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、納入碳足跡及產品標示管理機制，展現我國邁向淨零排放的決心；金管會於今年3月也發布「2023上市櫃公司永續發展行動方案」，驅動企業和供應鏈把資源投入淨零碳排和永續專案。

馮智能表示，協會今年2月召開理監事會議時，決議辦理「ESG台灣建築永續獎」徵選活動，並成立「台灣永續金獎輔導委員會」，聘請國立臺灣科技大學前副校長彭雲宏博士擔任輔導長、田振慶律師擔任法務長及首席輔導委員，負責第一屆建築永續獎相關審核及實地評比作業。預計自全國近萬家建築業者中，嚴格篩選出符合ESG各項指標的優質建商暨其代表作品，頒發ESG台灣建築永續獎。甄選對象為成立滿五年、資本額2500萬元以上的誠信務實、永續經營之優質建築業者，參選作品需取得使用執照8年內的集合式住宅。

甄選活動於8月起進行實地評審及決選，獲獎者將於10月與第24屆國家建築金獎、112年度第18屆台灣誠信品牌獲獎者於台北市舉行聯合頒獎授證典禮，公開表揚。詳情洽台灣永續關懷協會，電話：(02)2951-7387轉分機11。