23年老屋回春重生 花漾媽咪阿諾幸福開箱 歐德傢俱量身訂日光親子宅

昔日花漾少女升格為新手媽媽，以外景節目走紅的女星阿諾，購得一間23年老屋，為了給自己和寶貝女兒丁香魚一個溫馨甜蜜的幸福小窩，委由歐德設計師張家寧重新規劃大改造，量身訂製專屬的日光親子宅。

歐德設計師拆除舊隔間，以簡約、大地色、自然原貌「侘寂風」為主調，結合大面窗景，敞亮視野，加上諾爸精心設計120度電視牆，完成阿諾對家的想望。圖／業者提供

從交屋到完工，整個裝潢過程，阿諾說道「簡直是白眼翻到後腦勺，感覺很像生小孩!」，從找設計師、拆除、木工、油漆、水電、軟裝、完工到清潔，好多繁瑣的事，讓曾攻讀土木，勤做功課的阿諾傷透腦筋，還好恭請水電專業的諾爸重出江湖、委託歐德設計團隊加上諾哥的空調技術，終於順利完工，不但圓了阿諾對家的想望，也挹注了家人滿滿的愛。

透過圓弧線條、歐德健康綠建材、放大公領域，讓阿諾的女兒丁香魚，擁有快樂成長居宅。圖／業者提供

擁有大面窗景的老屋，阿諾一眼就愛上，除拆除舊裝潢及遮蔽視線和光線的隔間後，喜歡簡約、大地色系、自然原貌「侘寂風」的她，希望透過流暢圓弧線條，化解零碎邊角；選擇無把手系統櫃，讓處於學齡前的女兒丁香魚，擁有安全嬉戲之地，因此設計師採用鄉居色系為主調，將柔弧延展至天花、玄關立面、鞋櫃、電視機櫃等，並在公領域通往次臥的廊道、客廳臨窗處，打造兩扇寬弧度不同的造型圓拱門，不但化解內外天花高低不同，在臨窗拱頂外還隱藏吊衣桿，方便掛曬衣服外，也成為家中最美端景，阿諾表示「朋友來到家中，最愛在圓拱門前拍網美照，她家快成了打卡景點。」

歐德傢俱規劃老屋大改造後，藝人阿諾最愛無事賴在家，享受甜蜜的幸福感。圖／業者提供

從買屋到完工，藝人阿諾認真參與規劃和監工，不藏私分享裝潢過程，避免踩雷。圖／業者提供

為了放大空間感，阿諾不愛傳統固定式半高電視牆，諾爸只好應女兒要求，費盡心思打造專屬120度旋動式電視牆，不但貼合液晶螢幕大小，弱化厚重感，在客餐廳時都可以觀賞電視，還可作為兩區隔間牆；就連阿諾家最後的清潔工作，諾媽也發動親朋好友，一手包辦，當作「入厝」的禮物送給阿諾，讓諾爸直呼「孩子不要隨便亂生，到了70歲還要為他們操煩。」

歐德設計師規劃柔美圓拱門，讓阿諾家成了親友最愛拍照打卡點。圖／業者提供

經過這次老屋翻新，阿諾除了對家人滿滿的感恩之外，也不藏私分享裝潢過程如何避免踩雷，從窗簾的選購、推拉門的設計、地插的位置及如何妝點家的象徵元素等，但是選擇歐德傢俱「健康無毒綠建材」，給家人一個安全無虞的居家環境，才是首要。