「宗大敘山」創新市大樓住宅圓滿完銷佳績

大南科題材推陳出新，新建案如雨後春筍出現，眾案齊發之際，在地品牌「宗大建設」插旗大南科首案〈宗大敘山〉，挾品牌之質與地利之便，3月公開至今創造100%圓滿銷售佳績，躍為今年新市大樓住宅完銷首案，並在日前舉辦「完銷感恩餐會」，於開工動土前夕宴請百位已購戶，致謝市場對宗大品牌的熱烈迴響！

宗大建設邀請上百組已購客團聚，參與圓滿完銷餐會，感謝市場熱情迴響支持宗大品牌建築。圖/業者提供

根據591新建案最新統計，台南預售案1至5月來人組數，相較去年同期仍維持恆溫，其中具備品牌力、地段力與規劃力的指標案，更能突破重圍開紅盤，大南科新市區指標案〈宗大敘山〉，整體銷售穩中帶勁，規劃120戶住家順利於6月底全數完銷。

〈宗大敘山〉立地南科機能最豐饒核心、新市市中心稀有近千坪基地，三面臨路拓開宜居棟距，以綠樹環繞基地擬態自然，規劃市面罕見層疊山徑露台公設，格局近80%三面通風採光，南北座向深框遮陽，創造全室通透、雙衛乾爽開窗的2至3房。宗大建設執行副總林子閔表示，〈宗大敘山〉體現宗大對在地生活的美好展望，深感榮幸獲得自住當道的市場肯定，感謝客戶與宗大共同逆勢寫下亮眼成績。

宗大敘山(3D示意)。圖/業者提供

林子閔進一步說明，宗大自1991年成立以來，至今已超過30年，推案不乏透天別墅、豪邸大戶，歷年作品近50件，累積推案量逾3,000戶，除了通過建設與營造雙ISO國際品質認證，更榮獲「台灣誠信建商品牌」及「建築園冶獎」等專業肯定。

林子閔強調，宗大堅持擘劃契合在地生活的產品，建築規劃著重生活舒適與社區營造，即是符合我們對美好生活的想像，〈宗大敘山〉圓滿完銷，其中不乏慕名而來的宗大粉絲。聯碩地產協理林三吉說明，〈宗大敘山〉先天立地條件無可匹敵，加上品牌建商難得中、小坪數推案，強力吸引在地三師菁英、大南科科技新貴等自住換屋，輕鬆擁有指標品牌建商的家，更有部分通膨避險置產客，看好核心地段與優質品牌的保值增值性而入手，為宗大留下豐碩的南科推案佳績，宗大口碑品牌效應，同樣反映在大東區生活圈〈宗大青田〉，仁德區公所商圈1,800坪雙基地造鎮指標案，規劃台南少見銀級智慧建築住宅2至4房，吸引大東區自營商換屋，以及首購與首換族，開賣至今熱烈迴響表現亮眼。