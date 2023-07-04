「達麗未來市」攜手代言人郭婞淳 見證高雄最美力

達麗建設看好高雄新市鎮發展，曾推「全民萬歲」創下火速完銷佳績，隨後跨足海外市場，登陸美國西雅圖累積國際實力；更接連在台中、台南連續推出世界級建築名師合作案，如今再次回歸高雄橋頭。「達麗未來市」邀請舉重女神郭婞淳代言，象徵規劃多年的橋科及其配套的高雄新市鎮，在高雄蛻變科技城美好願景中，即將一舉成名，迎接美力未來！

日前「達麗未來市」邀請代言人郭婞淳親自到場與粉絲見面，同時舉行公益記者會，延續過去國家強棒贊助地方少棒隊的佳話，在郭婞淳見證下捐贈20萬元新台幣，並邀請路竹高中校長盧正川，以及勇奪青少年舉重世錦賽三面金牌的明日之星潘幸甄同學蒞臨現場，代表路竹高中舉重隊接受善款。

活動當日同時舉行公益記者會，捐贈路竹高中舉重隊20萬元，延續過去國家強棒贊助地方少棒隊的佳話。圖/業者提供

除了記者會以外，現場也規劃未來市集，提供點心飲品、手作體驗等活動；並邀請星光幫盧學叡暖心獻唱，為音樂活動開場，三組獨立樂團HUE、靈魂沙發、南西肯恩接棒演出，吸引高雄假日出遊人潮，讓民眾搶先體驗高雄新市鎮未來食衣住行育樂全面發展的生活氛圍。

不但掌握投資總額達1,800億的橋科園區，同時坐擁全台第二大都會公園，「達麗未來市」更座落新市鎮的精華地段，距離高雄捷運青埔站僅有650公尺，散步即享快捷軌道，為科技菁英量身打造2-4房，無論是新貴成家，或舉家移居，都能入主達麗建設有口皆碑的優越品質，在橋科發展大未來裡，坐擁高雄最美力的指標家園。