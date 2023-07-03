新北第一環「晴空大地」三大優勢帶動熱潮

三重因利多齊聚，正迎來難得一見的房市多頭，北三重在建設題材上，今年3月「環狀線北環段」CF680B標案正式動工，預計2031年完工通車，代表透過北環線將串連雙北都會區最菁華的三條縱向捷運線，當中「晴空大地」緊鄰北環段Y23五華國小站，一線串連三捷縱貫，3站士林、6站大直美麗華、再下站接內科，可說是北環最最有價值的一段。

三重重陽大橋旁指標大案「晴空大地」，近來以令人耳目一新的電視廣告影片創造話題，加上剛性需求的購買動能，引起非常大的迴響，日前7/1舉辦開幕嘉年華活動，賞屋人潮絡驛不絕，當日熱鬧非凡。

新聞主播王淑麗看好三重地區生活機能，帶看房時賞屋民眾互動熱烈。圖/業者提供

趙學維總經理表示，「晴空大地」有三大優勢，1.地段是本案最大優勢，「晴空大地」位於新北第一環重陽橋旁，過重陽橋到台北士林區只有一橋之隔，轉個彎就是『北士科園區』，可以說是距離台北市最近的區域。2.今年3月「環狀線北環段」正式動工，Y23五華國小站離本案距離450米，交通建設齊發。3.周邊集賢路及五華商圈、學區林立，生活機能佳， 因此開案至今吸引相當多北市菁英跨區置產！

同時「晴空大地」緊鄰「銀新未來城」，這是新北市政府利用碧華國中舊校地址，預計以BOT方式打造結合商場、運動、新創、停車、醫療、托育、長照等複合式設施的大型開發計劃，值得一提的是，「銀新未來城」佔地8,700坪，結合「晴空大地」3,300坪大基地，形成約12,000坪全新街廓，食衣住行育樂醫療，也將獲得全面照護！

「晴空大地」享有大基地大規模開發的優勢，同時因位於重陽重劃區與仁義重劃區之間，坐擁集賢路商圈和五華路商圈的成熟生活機能，一次擁有五華國小、碧華國小、碧華國中和新北高中等各級文教資源。許多購屋族不只看中該案區域優勢與未來發展，更懂得精打細算，認為北環段捷運Y23五華國小站，區域房價目前相對新北第一環仍是低點，更何況對面士林、北士科每坪百萬以上的行情，晴空大地帶動一波強勁需求引熱潮。

【晴空大地】 個案網站：www.newland.tw/sunskyland/

坪數規劃 : 21-34坪 2-3房 貴賓專線 : 02-2857-2888

接待會館：三重區集賢路186-21號（家樂福蘆洲店旁）

經紀人證號 : (100)北市經證字第01800號