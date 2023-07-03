看好泰國未來十年 碩盛國際不動產投資佈局

全面解析後疫情時代的關鍵議題

在後疫情時代，海外置產投資買氣大增，東南亞房地產也掀起一股熱潮，特別像是泰國；根據2022年泰國投資促進委員會(BOI)統計，全球有將近1000多家企業陸續移至泰國申請註冊公司，投資總額超過4,300億泰銖，密集的勞動人口市場成長，將提升泰國購屋及租屋居住的需求，泰國碩盛國際不動產租賃部門數據顯示，2023年1月至6月已成功租出超過600套房間，高出租率、收益穩定更是難得一見。

碩盛國際經營團隊左起翁山益/Eason執行業務董事、創辦人陳復宇/Tank、裴家榆/Lei執行業務董事。圖／碩盛國際不動產提供

今年、泰國領先業界的頂尖代銷「碩盛國際不動產THRONE」進駐台灣，與泰國知名上市開發商策略聯盟，強強聯手、攜手打造最新一代頂級的房地產買賣服務，提供全方位的買賣租賃和一站式物業託管服務，是目前全台灣唯一覆蓋全泰國六大城市的房地產物業管理公司，全泰國房地產物件的任何問題，都可以提供最佳服務建議，管理超過3,000套房產，盡心竭力帶來「最有投資價值的房產物件」及「管家級尊榮服務」。與眾不同的碩盛國際不動產非常注重客戶的投資報酬率，全球買家在購買泰國房地產時除了無須支付2%買方服務費，更享有「一條龍售後服務」。

碩盛國際不動產創辦人暨總裁陳復宇表示：「自2014年到泰國創業至今，堅持著真誠是我們的理念，我們用心，您最安心，竭誠的關心客戶信任和交付的使命，我們不僅把泰國房地產帶給大家，也把在泰國的生活帶給各位，從高端旅遊、居住到醫療，以及國際學校-教育諮詢等，我們要做到的是真正在泰國的一條龍服務！」

碩盛國際創辦人陳復宇/Tank接受媒體訪問。圖／碩盛國際不動產提供

創辦人陳復宇又說到：「目前泰國的建案設計都非常漂亮、較無公設面積，且每年房價穩定增值約5-8%，租金投報率約5-6%，稅金也非常低，買房只需負擔過戶費1%，售出時需負擔的稅金也相對其他國家來說便宜許多，與現階段台灣房市的環境相較之下，海外置產對於投資人來說更具吸引力！也同時對台灣高資產客戶及投資人建議，想要前進海外置產，除了交由專業的團隊評估外，更需認真慎選負責、誠實、擁有完整售後服務的仲介公司、並建議以長期投資為主，才會是安全且高投報率的正確投資心態。」

『碩盛國際不動產X泰國知名上市開發商』強強聯手策略聯盟發布會全場受邀來賓合影。圖／碩盛國際不動產提供

THRONE Property碩盛國際不動產為新銳且具有豐富經驗的地產經紀品牌，改革傳統地產的經營模式，脫離同業既定的印象與形象，以現代化的容貌，為顧客提供絕對升值的地產商品，無論在泰國買房自住、投資、租房或售後管理服務，碩盛國際不動產團隊都能提供實在、安心的最佳建議。

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