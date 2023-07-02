風光Ai窗跨界合作時裝秀 南港展覽館驚豔演出

第一屆「台灣室內設計師節」於日前7月1日在南港展覽館舉辦晚宴，由風光Ai窗跨界合作時尚表演，30套精美服裝輪番上陣，為活動帶來精彩的視覺饗宴。

風光Ai窗不斷求新求變，呈現品牌創新、時尚風格，此次攜手東裝時代研發打造「風光布」，延伸到時裝舞台上，展現工藝線條的美感，將產品美學再次推向新高度。

籌劃活動的陳俊良老師表示，這次走秀主題是「風光無限」，分別以「迎光—輕春美好的逍遙」、「定風—中流格局的朗讀」為風格，由15位專業模特兒穿著30套禮服，從五彩繽紛、青春奔放的設計，到時尚經典的禮服系列，訴說「風光」即科技、時裝即人文，這是一場科技與人文並存、時尚與經典共生的演出！

陳俊良提到，做一場秀，設計師要先指定題目、挑選布料，才能開始製作衣服，此次設計堪稱挑戰極限，不到一個月的籌備時間，平均一天要打版剪裁、設計完成一套衣服，還有配件、別針、項鍊等手工飾品，要利用「風光布」結合時尚與經典，讓每位模特兒身上都有風光Ai窗的元素。

風光Ai窗總經理吳律謙說，時尚秀選用的30套服裝，採用金屬質地的表現手法，以精品的態度去展現，希望在場的設計師都能感受到，風光Ai窗對產品細節的美與用心。

吳律謙也提到，雖然鋁門窗是專業領域，可透過生活、時尚的方式與市場消費者溝通，往後也會朝此方向繼續前進。這次國際室內設材展，風光Ai窗展現了突破傳統、挑戰跳脫框架的態度，未來也會推出吉祥物「光獸」、「光之子」結合大型裝置藝術，正式亮相和大家見面！