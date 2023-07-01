三重指標案「晴空大地」舉辦開幕嘉年華

三重重陽大橋旁指標大案「晴空大地」，近來以3支令人耳目一新的電視廣告影片創造話題，加上剛性需求的購買動能，引起非常大的迴響，今日現場舉辦開幕嘉年華活動，邀請了東森幼幼台的哥哥姊姊與樂天女孩共襄盛舉，賞屋人潮絡驛不絕，熱鬧非凡。

「晴空大地」位處新北第一環，就在重陽橋旁，從引道上橋後大約60秒直達士林，轉個彎就是「北士科園區」，往南4分鐘車程可接國道一號，串連桃園機場、內科、南軟和汐科，靈活雙城移動，開案至今吸引相當多北市菁英跨區置產。坐擁集賢路商圈和五華路商圈，生活機能成熟，而且步行約10分鐘，一次擁有五華國小、碧華國小、碧華國中和新北高中等各級文教資源，當中五華國小更是新北市七所滿額雙語小學之一，年年增班的明星學校，入住此區，不必像其他重劃區得歷經「長草」、「長樓」與「長機能」三個時期。

三重因利多齊聚，正迎來難得一見的房市多頭，北三重在建設題材上，今年3月「環狀線北環段」CF680B標案正式動工，預計2031年完工通車，透過北環線將串連雙北都會區最菁華的三條縱向捷運線，當中「晴空大地」緊鄰北環段Y23五華國小站，一線串連三捷縱貫，3站士林、6站大直美麗華、再下站接內科，可說是北環最最有價值的一段。同時全案緊鄰「銀新未來城」，這是新北市政府利用碧華國中舊校地址，預計以BOT方式打造結合商場、運動、新創、停車、醫療、托育、長照等複合式設施的大型開發計劃，佔地8,700坪，結合「晴空大地」3,300坪大基地，形成約12,000坪全新街廓，食衣住行育樂醫療，也將獲得全面照護。

雙北許多購屋族不只看中北三重的區域優勢與未來發展，更懂得精打細算，認為北環段Y23捷運五華國小站區域房價目前相對新北第一環仍是低點，對面士林、北士科都是百萬已上的行情，現在置產能保值甚至以後也有增值空間，晴空大地將帶動一波強勁需求引熱潮 。