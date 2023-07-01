泰嘉一字寬 海河天地共生戶戶有景

台南九份子重劃區是全國第一個低碳綠建築示範區，同時炙手可熱的房市焦點，泰嘉開發在九份子尚未興起之前，便看見地段潛力和生態魅力，買下多筆可用建地並以景觀為布局，沿著生態河打造河一排視野建築，並首度攜手國際團隊與日本丹下憲孝合作「泰嘉璞日」，打開泰嘉的建築進化契機，以國際眼界結合在地思維，讓住宅跟上世界腳步。

【泰嘉一字寬】已於五月底公開，維持景觀住宅思維，有別於先前河一排，這次磅礡呈現海一排，以1,534坪長向延展基地，打造雙塔高樓建築，禮聘哈佛建築名師「呂建勳」設計外觀，以一字展開建築減去前後棟，讓視野極其開闊，東面九份子生態河，西朝濱海國家濕地，日日領略「台灣八景」中的安平夕照，跟落日餘暉相伴，型塑無限棟距的寬心和不分樓層戶戶有景的規劃。

將建築定調「景一排」的泰嘉開發，這次【泰嘉一字寬】不只前後有景，誠邀「上境景觀」許富居大師打造庭院花園，透過水綠佈景調節微氣候，讓住戶走在曲折有情的路徑，深刻感受季節變化，同時延攬設計新銳「工一設計」打造公設，結合庭院造景和面海景觀，從大廳甫推開門，即能感受水景和綠意颯爽，沿著公設軸線行走，挑高大廳搭配大面窗，完美銜接戶外庭院景觀，透過傢私和格柵，讓交誼廳和大廳有了阻隔，但不妨礙享受大師打造的花園庭院。在公設上掌握長向基地優勢，精準定義居家氛圍，維持寬廣居住感受，卻不會感覺空間過大，行經廊道視線慢慢收攏，身處梯廳照樣能瞧見季節轉換，走入廚藝教室同樣可見庭院景致，彷彿從未離開，在此享受輕食午茶再好不過；珍稀茶屋維持挑高同時將色系變暖，以木質定義靜謐，上下開窗讓天地合於一景，完全可以想像在這裡晨讀、寫字的生活場景。

九份子景觀生態豐富，綠意水岸吸引大量白鷺鷥駐足。圖/業者提供

【泰嘉一字寬】為泰嘉開發在九份子的第九號作品，少見2房產品搭配戶戶景觀，線上預約和線下到訪的熱度始終高溫，2房2衛總價898萬起提供成家入主九份子的機會，享受海河一景天地同寬，同享國際趨勢和因地制宜的生態建築。