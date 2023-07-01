平均地權2.0上路 建商品牌力成首要考量

平均地權2.0今日上路，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售、重罰炒房行為，最高可處新台幣5,000萬元，並增訂檢舉獎金制度、私法人購買住宅改為許可制，且5年內不得移轉、預售屋解約要申報登錄。修法後，可能帶來的２大影響，正面影響：避免投資客短線將住宅作為投機或炒作性商品，影響真正購屋民眾的權益，期待能健全房市市場機制；當然反面影響也有，影響法人投資房地產意願外，進而可能因此影響都更案、危老整合進度。據內政部最新統計，112年第1季短期交易比例下降到49.53%，較111年第4季減少約24.3個百分點，已明顯看到法人投資布局的改變，但對自住客的影響並不大，不少專家對今年下半年房市，認為成交量將呈縮減，但依歷史經驗來看，價格的修正空間有限，主要因素是通膨、缺工缺料，導致建築成本不斷的創新高。

台灣房市受到投資型買方大幅減少因素影響，加上近兩年來缺工嚴重，導致建築成本大幅拉升，首當其衝的就是資金槓桿較高的中小型建商，面對這一波平均地權2.0上路，必然是雪上加霜，預料財務體質不良的中小型建商，恐陸續掀起一波倒閉潮，對於剛性需求的購屋者，選擇大品牌、有口碑的建商成為相對關鍵因素，大通膨時代更要慎選建商品牌。

宏普中央公園。圖/業者提供

股票上市公司宏普建設（2536）是成立35年的老字號品牌，推案遍集北台灣，連對品質要求極其細膩的日商都選擇與其合作，在忠孝新生捷運站的「和苑三井花園飯店」便是日商三井集團與宏普建設的首次合作，並帶進日本精工、引入職人團隊，導入國際建築新趨勢，尤其貼心細緻的售後服務更是台灣建築業界少見。承襲35年品牌實力，及超過80個建案實績的豐厚經驗，宏普建設於新店央北重劃區推出公園地標系列建案，嚴選三塊公園首排稀貴寶地，繼第一期「宏普中央公園」、第二期「宏普GARDEN PARK」百分百完銷，今年推出的第三期「宏普GRAND PARK」更是公園地標景觀首排最後壓軸，是央北重劃區少見的地王，基地占地1,193坪，戶戶享有遼闊的公園視野，基地擁有百米大面寬尺度，不分戶別不分樓層皆享有公園首席景觀，規劃42、58坪、一層三戶、3、4房，戶戶樓高3米6，並引進豪宅團隊，從建築大師呂建勳、豪宅景觀大師盧胤翰、公設設計師張祐銓等專業團隊，打造新店央北頂規建築。

央北重劃區因其低密度、高綠覆的綠意環境，受到許多購屋族的喜愛，近幾年來吸引許多品牌建商插旗，區域內有十四張捷運站聯合開發計畫的未來性，加上新店裕隆城也即將開幕，集聚所有優勢，是非常適合宜居的區域，而「宏普GRAND PARK」位於央北重劃區核心位置，同時具有公園首排永久棟距特色，在建材上更是上上之選的頂標，各項都滿足高端住宅的所需，千坪基地打造雙子星建築地標，還有城市罕見露天泳池會所，一樓零店面，形塑豪宅級純住家高貴門面寧靜居家品質。