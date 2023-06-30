2023台灣國際室內設計、材料大展　印象廣告200吋LED電視牆震撼登場

期待已久的2023台灣國際室內設計、材料大展即於6月29日至7月2日在台北南港展覽館一館盛大開幕。這次的展覽將帶來一項令人矚目的亮點，即號稱史上最吸睛、亞州第一強LED電視牆。

由享譽國際的原廠「利亞德集團品牌 LEMASS」首度在台上市，並由總代理「印象廣告」董事長吳秉翔親自宣布，這LED電視牆將重新定義居家娛樂的極限。



居家120吋的電視價格高不可攀，不接地氣！此次印象提供了200吋超高解析度（4k）室內小間距電視牆，這室內電視牆將為頂級居住環境帶來前所未有的震撼體驗，採用P1.2/1.5/1.8小間距LED技術，高刷新率和無縫拼接的特點，讓觀眾彷彿置身於逼真的聲光世界之中，享受極致震撼的視聽盛宴。

作為專注於戶外和室內小間距電視牆的領先企業，印象廣告一直致力於開發創新技術，其中包括穿透式透明屏幕等。我們的LED電視牆模組擁有優異特色和卓越性能。可根據客戶的需求選擇不同的間距，高達3840Hz的刷新率，呈現出出色的顯示效果，同時也具有高性價比的優勢。



印象在台灣擁有多處成功實績、提供專業設計和一條龍服務的公司，更以其卓越的品質和客戶至上的理念贏得了業界的肯定，本次展覽在南港展覽館I區1025-1展出，如欲獲取更多相關資訊，可搜尋關鍵字「印象廣告」或洽服務專線：03-3111689 。