太原路名宅圈 鴻邑「雲山硯」788萬起

北屯廍子重劃區，廣受自住客指名的太原路三段林蔭大道，近繁華、也近山林的生活氛圍，十年來吸引許多上市櫃建商進駐，已成台中人最嚮往的宜居地，不僅商圈、學區、藝文機能全到位，2022年10月市政府與中國醫藥大學BOT經營的百億「醫養園區」動工，預期未來眾多醫護菁英湧入，更使本區價值性穩定攀升。

先前北屯端午節聯合市集，活動地點就位於太原路三段至太順路，包括總太、惠宇、鴻邑、裕國、大城建設旗下十大社區共襄盛舉。有說故事、香包DIY等多項親子同樂活動，也有品嚐威士忌、茶及咖啡的生活美學講座。其中，鴻邑建設【璞麗】社區，當日邀請手沖咖啡餐車駐點，許多民眾坐在樹蔭下享用咖啡，一邊欣賞街頭藝人演出，感受太原路獨有的自然休閒氛圍。

北屯端午節聯合市集，集結太原路周邊十大社區共襄盛舉。圖/業者提供

此次活動主辦之一，鴻邑建設已遠見並深耕北屯15年，今年再度精選太原大道旁1,631坪大氣基地，推出品牌集大成之作【雲山硯】，五分鐘達太原匝道，未來從74環線可眺望六座地標，從新桃花源橋悠然轉入社區，永久景觀棟距、200米迴遊式花園、全區2至4房規劃單層雙併、四併，皆是區域罕見的豪宅級規劃，不僅生活質感好，百億醫養園區遠景更令人無限看好。

鴻邑【雲山硯】將在7月19日開工動土，目前推出區域超值總價788~1,558萬起(車位另購)，受到品牌粉絲與自住小家庭青睞，紛紛把握入主北屯最佳入手良機。