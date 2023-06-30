飯店思維公設 打造日常度假感

「飯店」是旅行規劃中備受重視的一環，豪華頂奢、摩登時尚、藝術人文不同風格的飯店，為旅人開展出截然不同的生活情節，宛如踏入另一個時空，得以用新的角度探索世界。安縵酒店遺世獨立、寧靜不張揚的空間，令人心馳神往，養出一群「安縵癡」；流淌法式血液的艾美酒店，結合藝術與時尚的風格，帶領旅人在潮流尖端感受生活之美；四季酒店的奢華美學，以非凡方式演繹對空間的想像。飯店為旅者帶來沉浸式的生活體驗，也讓人們回到日常時，對於「家」，有了更細緻的追求。

現代人想要的家，不只是提供睡眠用餐的地方，而是具有美感、整體氛圍，讓人能卸下疲憊、完全放鬆，宛如度假般愜意的所在。除了重視室內的光影、材質鋪陳，也同樣重視公共空間的規劃，擁有待客、交誼、休閒、親子活動等豐富功能的公共設施，將生活場域延伸放大，為居家時光創造出多彩樣貌。

以不斷精進、優化為品牌DNA的和洲建設，將精緻飯店的概念納入設計，在林口打造一處新座標。時髦、貼心的風格，為住宅賦予飯店氛圍，在度假休閒的輕鬆感中，結合飯店實用機能性，帶給居住者高品質、舒適的生活體驗。整體用色以沉穩色系搭配大理石、金屬、鏡面等多元材質，呈現出輕奢精品時尚質感，也為空間創造出饒富興味的精采表情。挑高近七米的迎賓廊道寬敞紓壓，寬闊櫃檯以及氣質出眾的接待區，五星飯店等級的空間，讓人一踏入其中便可瞬間切換成度假模式，卸下在外奔波的疲憊，讓身心獲得妥善歇息。

寸土寸金的都市，加上疫情的帶來的生活模式改變，讓家人可以安心活動的公設空間，成為住宅規劃的重點。除了維持健康的健身房、讓孩子盡情放電的兒童遊戲室，和洲建設效法精品飯店的做法，為住戶打造輕食區，餓了想吃點東西，不需外出覓食，在社區內便能填飽肚子，貼心的服務為同類型產品中罕有。中島吧台、書牆、壁爐、百葉窗，有如網美店的用餐空間，只為住戶獨有。自然環境也是居家不可缺少的元素，健身房以大面落地窗，讓戶外中庭的綠意景觀延伸入內，彷彿在大自然中運動，同時可隨時觀察兒童遊戲區的一舉一動，通透的空間感及視覺，讓親子時光更安心愜意。

寬敞的行人步道，友善行的空間，充滿綠意植栽突顯城市中的盎然生氣。圖／業者提供

如果生活是一場旅行，那麼「家」，就是我們最常設定的目的地；和洲建設則把家變成動靜皆宜、親子友善的飯店宅邸。「和洲艾美」成為宜居城市林口的新座標，綠意、休閒、教育、購物，成為你的日常。