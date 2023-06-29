國際室內設材展 風光Ai窗亮麗登場

2023台灣國際室內設計材料大展6月29日在南港展覽館1館舉行，風光Ai窗以鋁合金、節能玻璃打造「移動屋」及風雨實驗機為亮點，讓參展民眾見證鋁門窗產品的高性能表現。

首次參展的風光Ai窗，展間建材全以鋁料搭建，展出大面積觀景窗、無障礙落地窗等產品，為帶來品牌全新沉浸式體驗，現場設有抗噪、熱輻射測試機，以及耗資千萬打造的「風雨測試機」，模擬極端氣候環境，讓觀展民眾體驗亞洲第一超高水密2000pa的威力。

風光Ai窗總經理吳律謙提到，本次展出最大亮點，是把有節能玻璃、鋁合金材料製造的「移動屋」搬進展場，讓大家能在屋內安靜、舒適的環境中，欣賞公司專利技術及產品簡介影片。

為提供人類未來宜居方案，風光Ai窗不僅為消費者擋風遮雨、抗噪淨音，透過專利設計，讓產品在製造過程中大幅減少膠條使用，落實環保減碳、ESG友善環境的理念。風光Ai窗不斷求新求變，在展覽也呈現品牌創新時尚，結合鋁結構和瑪瑙，做成藝術飾品，以及鋁料斷面設計的口金包、方巾與領帶，呈現出線條的美感，讓消費者體會產品細節的美與用心。

風光Ai窗開展活動中，吳律謙總經理以「風光無限、超越極限！」激勵公司同仁，期許為期四天的展覽中，大方展現屬於產品的特色與優勢，品牌時尚、年輕活力的一面！

展覽詳情：2023台灣國際室內設計‧材料大展

展覽地點：台北南港展覽館1樓 攤位編號：J508

日期：2023年06月29日-07月02日 10:00-18:00（最後一日到16:00）

聯繫方式：AIW官網 http://www.aiw.com.tw 或致電04-22519117