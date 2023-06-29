台灣室內設計展莊頭北大秀特色商品 見證「百年堅持，一如初心」品牌價值

「2023台灣國際室內設計及材料大展」今天（29日）在台北世貿南港展覽館盛大開幕，以「耐用」深獲消費者肯定的熱水器大廠「莊頭北」今年也特別參與此次展覽盛會，會中除展出2023廚房電器新品外，並邀請「行走的百科全書」謝哲青出席開幕活動，且找來知名網紅林彤當任活動料理長與謝哲青共同料理紅酒燉牛肉，示範莊頭北雙控安全爐產品特色，吸引現場目光。

莊頭北近吸除油煙機。圖／莊頭北提供

近年來莊頭北著力在廚電商品經營，同樣獲得不錯的成績，去年更與「行走的百科全書」謝哲青一起詮釋職人精神，不僅讓品牌形象更加提升，也讓莊頭北在廚房電器經營上大有斬獲。

莊頭北產品向來以「耐用」聞名，啟動品牌再造後，從既有耐用形象加上職人精神，重新塑造新品牌主張「百年堅持，一如初心」，在一系列宣傳後，深獲網友一片好評，2022年更特別找來謝哲青合作。

莊頭北總監洪許聖隆表示，會找謝哲青合作主要是看到謝哲青一篇專訪的談到自己如何克服閱讀障礙時的一句話「我沒有過目不忘，我的記憶是用時間換來的」，而這句話與莊頭北品牌強調的精神「堅持是一種力量，會隨著時間越來越強大」不謀而合，因此，希望藉由兩者合作能讓彼此更發光發亮。

莊頭北雙控安全定時檯面爐。圖／莊頭北提供

莊頭北會中展出雙導流除油煙機、近吸式除油煙機及雙控安全瓦斯爐等多系列特色商品，副總經理陳泰成說，莊頭北以務實見長，這些特色商品皆是觀察消費者痛點所精心開發出的，能真正解決消費者在廚房使用上的困擾，尤其，今天活動上謝哲青與林彤共同示範的雙控安全爐，除了定時功能，更有主動式的自動關火功能，消費者可到會場親自體驗。

總監洪許聖隆並進一步表示，莊頭北已不再只是以熱水器見長，近幾年在管理雜誌消費者理想品牌調查中，廚房電器、油煙機與瓦斯爐一樣廣獲消費者青睞，榮獲消費者理想品牌肯定。

莊頭北在會場除展出最新的廚房電器商品外，每天都有不同的料理活動，歡迎消費者到現場體驗新產品，同時看看莊頭北的蛻變。