但以德集團首創全台會呼吸、可減碳、能投影的光纖磚

2023年台灣最夯的建材之「光」，為輕簡質優、且融入環保永續精神的「透光護眼磚」（簡稱光纖磚）！「但以德」集團秉持友善環境、循環利用之精神，持續研發永續環保材料，並與國內外建築趨勢接軌，符合台灣內政部的「淨零建築路徑藍圖」，以及國際「2050淨零轉型」，用「會呼吸的磚」的概念，獨家研發光纖製成全台唯一的「透光護眼磚」，為建築提供更多呼吸的空間，創造綠色裝修的全新定義！

利用光纖聚光、透氣與壓制後堅固不易損壞，具備不腐蝕、不生鏽、不龜裂、透氣、透光等五大特點，使用壽命較長，可降低汰換頻率與生產時碳排放量。

「但以德」集團擁有醫療、科技背景，積極投入光纖永續材料的投資研發和創新，開發符合環保標準的100%全透光纖磚，進而應用在不同項目上，是企業未來節能減碳及碳權碳稅應⽤的解套方案！

獨家研發的光纖磚為劃時代的綠建材，能多重應用於室內設計、空間規劃、商業宣傳等。譬如：可與室內裝修搭配，成為輕裝修隔間牆，同時賦予可成為投影屏幕的功能，意即平常關機時是一面隔間牆，開機時瞬間成為投影屏幕，兼具美觀與藝術。且採用醫療級光纖，特殊的聚合技術減低藍光折射對眼睛的傷害，尤其適用於老人及小孩，讓觀賞變得更健康，是親友團聚、家庭劇院的最佳選擇。

又如在潮濕空間：浴室、廁所、湯屋，也能當隔間牆使用，不用擔心溼氣太重造成損壞的疑慮。同時，猶如磚塊的造型，安全且不易損壞的材質，更可作為裝置藝術牆及戶外廣告屏幕牆；突破傳統的玻璃磚或是LED屏，無法設計造型或是應用單一的困擾，能搭配更多創意及發想延伸，益加符合廣告及視覺傳達效果，成為未來創新呈像的新選擇。

「透光護眼磚」符合綠裝修綠建材循環經濟目標，同時結合智能居家，達到環保及節能並行的新裝修定義，因此獲得台灣、日本與大陸等多國專利認證！使用層面之多樣性，讓建材運用更方便、觀賞更輕鬆、安裝更簡單，能被市場廣泛接受與使用。

「透光護眼磚」將於6月29日到7月2日，在南港展覽館「2023台灣國際室內設計．材料設計大展」中首次亮相！除了新品發表外，但以德與花版藝術家-處處合作，以充滿自然生態魅力的創作為主視覺，並現場投影於光纖透氣聚光磚牆上，不僅傳遞採光節能、友善環境概念，更同時展現但以德環保建材用於藝術領域的創新，讓藝術得以綿延長久。

但以德首創永續透光護眼磚，打造「會呼吸、可減碳、能投影」的牆，「2023台灣國際室內設計．材料設計大展」首次亮相。圖／業者提供

此外，還用心打造第二展場，擴大商業應用場域！南港展覽館捷運站的「Rovii機器手臂咖啡廳」同步展示但以德光纖磚，AI機器手臂沖煮咖啡，提高生產力和資源利用，與但以德減少重複生產與廢棄物的理念不謀而合，三方融合科技與美學將推動永續環保意識和AI技術發展，也是宣達環保建材跨領域結合的多元風貌。

但以德以責任生產為己任，重視生產來源與生產模式，期許達到提升節能減碳、改善建築物能源效率之未來願景。衷心期許與鼓勵將建材置換「透光護眼磚」，用行動實踐環保減碳，共同打造從綠建材、進而建造綠建築，完成綠色城市願景！