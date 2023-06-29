移居熊本熱潮 日本不動產株式會社KAKEI來台參加房地產博覽會

日本的環境品質與生活水平一向被國人認可，尤其台積電在熊本設廠後，吸引許多台灣的相關產業也在熊本設點，隨著新公司的開設，更有越來越多台灣人將移居熊本，為了解決居住的問題，株式會社KAKEI與熊本當地的ANESIS集團合作，針對即將派駐熊本的台灣人提供不動產的介紹，同時也會協助客戶解決入住初期疑難雜症。

株式會社KAKEI於6月29日至7月2日赴台參加在台北南港展覽館所舉辦的「TIEE 台灣國際房地產博覽會」，想知道熊本不動產第一手消息的朋友千萬不要錯過這難得的機會。

株式會社KAKEI是由台灣人社長林佳慶所經營，林社長同時也擔任一般社團法人日本台灣不動產協會副理事長，該協會宗旨就是解決台灣人移駐日本的疑難雜症，服務過的客群從派駐日本的外交官到一般民眾皆有，不論是居住習慣，風水問題，株式會社KAKEI都可以針對客戶的需求，找到心目中理想的不動產。

「TIEE 台灣國際房地產博覽會」於6月29日至7月2日在台北南港展覽館舉辦，株式會社KAKEI提供多語言、一站式服務。圖／株式會社KAKEI提供

株式會社KAKEI同時也具備中文、台語、英文的服務，以及擁有日本宅地建物取引士（不動產經紀人）的執照，從土地、建築物面積的標示問題，到正式簽契約時，株式會社KAKEI都能陪伴在客戶身邊，不用擔心台日雙方不動產的差異，隨時隨地提供協助和解惑，可以說是移居熊本的台灣人最好夥伴與選擇。

而客戶簽約並移居熊本後，可能會遇到許多生活上的問題，像是水電瓦斯的開通、到公所辦理遷入、銀行帳戶的開設、家電家具選購、生病就醫、孩子教育，甚至是與日本鄰居的互動等，株式會社KAKEI都能提供全方面的協助，就是希望能讓台灣人能安心在日本生活。

株式會社KAKEI日前也曾舉辦過線上熊本縣房屋販賣活動，吸引多家日本媒體報導。圖／株式會社KAKEI提供

為了讓無法立即前來日本的客戶認識熊本當地不動產特色和現狀，以及了解客戶的需求，株式會社KAKEI特別赴台參加在台北南港展覽館所舉辦的「TIEE 台灣國際房地產博覽會」，讓有興趣移居熊本的民眾獲得最即時、最優質的不動產訊息。

此外，株式會社KAKEI日前也曾舉辦過線上熊本縣房屋販賣活動，從熊本的地理文化氣候開始介紹，包括熊本的交通、台積電鄰近地區的不動產現狀、日本的生活習慣，以及當地的教育等，株式會社KAKEI都安排專業講師做說明，同時也分享許多新建案或預售屋，讓參與的民眾都大讚受益良多。該活動也獲得日本媒體關注，包括日本知名媒體產經新聞、時事通訊社、東洋經濟、現代business等51家媒體報導。

ANESIS集團以職人精神打造住宅，高達91％的客戶都給予滿意好評。圖／株式會社KAKEI提供

與株式會社KAKEI合作的ANESIS集團是在熊本深耕30年的國際建商集團，過去皆以熊本、福岡為中心，向全日本各地及世界各國的客戶提供型建築工程、建築設計、建築施工、裝修工程、房屋設計、房屋仲介和物業管理等七星級高品質服務，全方位的服務團隊，可以及時解決客戶的各項需求和問題。

ANESIS集團能在受歡迎的居住區提供住宅用地和新建房屋等，還能直接與設計師討論，打造以自然材料為特色的極簡設計風住宅，甚至提供日本業界最長的60年保證期，入住10年的顧客中，高達91％都給予滿意好評，同時也設置災害對策室，以確保在災害時也能夠讓客戶感到安心，也曾獲得日本專門機構頒發的「企業對應災害對策」大獎殊榮。

ANESIS集團曾獲得日本專門機構頒發的「企業對應災害對策」大獎殊榮，確保居所在災害時也能夠讓客戶感到安心。圖／株式會社KAKEI提供

有興趣進一步了解的民眾，可以參考以下資訊：株式會社KAKEI：https://kakei.co.jp/ ANESIS 集團：https://www.anesis.co.jp/ TIEE 台灣國際房地產博覽會：https://www.v-tieie.com.tw/