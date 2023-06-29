你家的外牆安全嗎？保家-外牆彩妝師採環保拉皮工法 建物增值又安全

過去建築外牆多以石材、磁磚及抿石子作為裝飾，但經過地震、日曬雨淋影響下，這些年齡30~40歲的房屋開始有漏水、壁癌、磁磚剝落等危機出現，導致磁磚剝落砸傷路人的事件愈發頻繁，除了少量案件有即時通報並維修處理外，更多的是僅有用防護網做緊急處理，若沒有從根本上解決問題，再快速的緊急處置都難以保障用路人的生命安全。

不僅如此，若建物外牆未定期委託專業機構安檢的話，依據建築法第91條規定，將對建物所有權人及使用者處6至30萬元罰鍰，讓外牆維修格外受到重視。

目前拉皮工程較廣為人知的工法是將舊有磁磚全面敲除，再貼上全新磁磚及石材，但其缺點是施工時間長、噪音、粉塵等汙染問題，且每一平方公尺面積的重量高達50～80公斤，若該磁磚再發生剝落問題，後果將不堪設想。

許多建物外牆的髒汙水痕讓美觀與價值降低，但在拉皮工程後改善許多。圖／業者提供

維護公共安全人人有責，保家-外牆彩妝師對外牆的安全性相當重視，除了在施作拉皮工程上有親自培養專業的工班團隊外，更使用輕量的「塗料」施作，其每一平方公尺僅有1.25公斤，不僅大幅降低建物的負重，也解決了公共安全的疑慮。

保家-外牆彩妝師在拉皮方面選用塗料作為建材，不僅在安全性上有絕對優勢，更有成本低、施工快、防水性佳等優點，材質特別選用適合台灣這種溼度高、汙染物質多的海島型國家環境，「就如同人的肌膚一樣，若選錯保養品，不僅會對皮膚造成負擔，更容易讓痘痘增生！」對建築物而言，即會造成嚴重的剝落危機，甚至是漏水的可能。

許多建物外牆的髒汙水痕讓美觀與價值降低，但在拉皮工程後改善許多。圖／業者提供

特別的是，有別於傳統拉皮手法，保家推廣使用環保拉皮工法，針對已經損壞的磁磚做敲除，剩下完好的磁磚直接加工覆蓋，此舉不僅不會影響外觀，還能省下一筆敲除費用，並減少施工汙染及對建築結構的傷害，讓拉皮翻新不僅可以改善外觀、漏水問題，也能進一步增加不動產價值，讓建物能夠永續的使用，打造出更加安全且美觀的居住環境。