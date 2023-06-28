理想衛浴徵稿中！最大獎兩萬元

世界廁所日

台灣衛浴文化協會與慈暉文教基金會兩單位，配合聯合國訂每年11月19日為世界廁所日，共同舉辦「台灣衛浴文化週徵文活動計畫」，徵文主題「國民衛浴之家教與教養」。以台灣國民中學一、二年級與國民小學四、五、六年級學生為對象，期求發揮生活觀察與創意想像，針對日常生活衛浴體驗（沐淋浴、大小廁），發現衛浴現況問題，提案理想衛浴環境。

清潔就有教養、國家就有力量

「國民」，清潔就有教養；「國家」，清潔就是力量。但是，每年僅重視硬體公共廁所空間與設備的清潔維護，卻長期疏忽與漠視公共廁所全體國民的實際使用行為，仍不易全面提升台灣公共公廁水準，這就是如廁的文化軟體，也是徵文「核心觀點」。全體國民使用公廁的習慣與禮儀，應需奠基優質家庭衛浴使用行為的家教，呼籲重視家庭教養結合國家教育的課題，這是世界廁所日舉辦活動「徵文動機」。

國民衛浴之家教與教養

首創［國民衛浴之家教與教養］徵文比賽，已獲國內多家衛浴廠商參與並倡議，提供贊助獎金及獎項。徵文評比重點，(1)闡述居家養成優質使用衛浴良好家教，分享得自父母家教的心得，(2)闡述如何教養國民使用公廁良好習慣，分享提升公共廁所的建議。期待藉由徵文機會，提供青少年重視衛浴家教，從基層國民提升如廁沐浴教養。參加學生可自由選題，發揮想像力，發掘個人居家（廁所、沐浴）衛浴空間、設備體驗與問題，是否有值得改善或推廣想法；或從爸爸媽媽接受的衛浴觀念，以及學校老師在校時間的教導，有哪些良好的習慣或方式，是養成衛浴文化水準的好方法。

徵文報名時程

報名登錄：2023年8月20日前，請至官網登錄 截稿時間：2023年8月31日（四）下午五時止 評審時間：2023年9月1日（五）至9月28日（四） 公布時間：2023年10月11日（三）

詳細徵文活動內容請詳台灣衛浴文化協會官網。本徵文活動劃分國中組、國小組，各評選第一至三名及佳作十名，獲獎學生將頒發獎狀及獎金，最高獎金有兩萬元整！同時得獎作品也將同步收錄、印刷成冊，贈送與台北市教育局轄下國中小學校閱覽。

諮詢窗口：劉玉玫秘書，聯絡方式(電話)02-2511-0712、(傳真)02-2531-3102