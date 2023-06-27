風光Ai窗 攜手藝人王品澔 打造時尚品牌新風貌

家的故事從窗戶開始

風光Ai窗6月27日在台北W飯店舉辦年度代言人簽約記者會，由風光Ai窗總經理吳律謙、伊林娛樂旗下藝人王品澔簽署合作，以形象廣告拍攝、時裝走秀方式，為品牌注入時尚、年輕新力量。

承襲三代匠人精神，風光Ai窗在吳律謙總經理帶領下，在台中老虎城百貨設立第一家品牌專櫃，以及設點南投樹德半山夢工廠，前進第一線與消費族群溝通。風光Ai窗持續創造科技與人類更多對話空間，讓室內建材多了科技的向度、人文的氣度外，此次攜手具年輕健康、良好形象的藝人王品澔，將在7月1日台北設計材料展活動中，透過時裝秀方式展出：以鋁料斷面設計的服飾、精工飾品，領先同業展現創意，讓台灣品牌驕傲地站上世界伸展台。

風光Ai窗品牌美學顧問說:Ai不只是人工智慧，而是向造物者智慧（Artificer Intelligence）致敬的窗，希望能繼續創想精品、結合時尚元素，走出傳產不一樣的路，打造一個有故事、更人性化品牌。這次與藝人王品澔合作，帶給品牌更年輕、時尚形象，推出的廣告標語也以「誰，為你擋風遮雨！」、「誰，為你噓寒問暖！」、「誰，為你負重減壓！」、「誰，為你日以繼夜！」等發想，訴說每個人與家的故事都從一扇窗開始。

吳律謙表示:公司在研發產品的過程中，投入非常多感情，因為專注做一件事，在每個製作環節上精益求精。風光Ai窗不只以理工思維看待產品，也用感性面親近大家，像是利用瑪瑙點綴在鋁料上製作飾品，以及鋁料斷面設計的口金包、方巾與領帶，都能呈現出線條的美感、藏在細節中的功底與內涵，並透過感性的維度，讓消費者也能透視結構細節的美與用心。

吳律謙提到，6月29日起連續四天的「2023台灣國際室內設計材料大展」，將展出大面積觀景窗、無障礙落地窗等產品，現場設有隔音、風雨測試機，讓大眾親身體驗最高規格的產品。此外，本次展出最大亮點是打造具有節能玻璃、鋁合金材料的「移動屋」，讓大家可以安靜地在舒適環境裡欣賞風光Ai窗的技術介紹影片，歡迎大家前來展場參觀！

【公司介紹】

風光Ai窗企業精神

窗，是建築的靈魂！引領視野、眺望風光、定義格局，品牌以知白守黑的格度，苛求與風爭高的氣度，光的角度，就是人的向度。風光Ai窗為空間開光引路，為時間遮風避雨，以日以繼夜的淬煉精神，講求細緻品味的執著初心。窗櫺參透動靜虛實，光影錯落於純粹美感，以理性的設計聚焦感性的時刻，以職人的精神勾勒未來的願景，風光Ai窗為每一處品質建立新的準則，為家家戶戶安心負壓堅持，打開一扇面向世界的窗！

風光Ai窗品牌理念

視覺以純粹線條勾勒風光Ai窗當代意象，順應時代的脈絡定調感質，更著墨窗櫺的嶄新可能，以自然詮釋未來，以上乘科技化作風光前景，中文字以經典窗花線條綴點，向傳承的價值致敬，營造自然與理性間的對話，置身人文與感性中的格律，在動靜間感受空間的無限可能！