「謙成無二」絕版珍藏地段 燙金市府正核心

桃園市為六都房地產量能相當豐富的區域，新興重劃區眾多，加上有地域上的優勢，房價相對雙北實惠，因此許多雙北人潮轉而購買桃園建案。桃園有許多民眾選擇購入新興重劃區的建案，現熱門商圈有中路特區、小檜溪重劃區、青埔重劃區等，但是新重劃區商圈機能尚未發展健全，至少要發展5~8年，甚至更久，才能有完整的生活機能。

街角巷口小吃、現代商店豐富多元。圖/業者提供

桃園核心區段桃園市政府，鄰近國道二號及桃園火車站，南北交通暢行無阻；近中路特區與站前商圈，百貨商場林立，街角巷口小吃、現代商店多元而豐富，縣府路、復興路上有老牛莊、雲泰館、正宗鹽水意麵等知名老店，各式老時光美食，可滿足饕客味蕾。另外市政府文化局與圖書館，內有豐富藏書資源提供民眾取用，文人書香的氛圍適合閱讀自習，也會定期舉辦展覽及藝文活動，民眾可在此沉澱心靈，欣賞療癒人心的藝術畫作，食衣住行育樂，樣樣俱全，如此富足的生活底蘊，唯有市心才可享有生活機能。

鄰近文山國小、中興國中、武陵高中等，齊聚十所明星學校，讓孩童與同儕一路相伴學習，耳濡目染文教氣息，從小涵養深切的文化底蘊，培養競爭力、適性發展。在城市繁華的鬧區中，桃園也不乏靜謐綠意，市心周遭有眾多腹地廣闊的公園綠地，市政府旁已有十多年無新建案，洽公上班2分鐘即達市政府，走路3分鐘享盡日常所需，寧靜巷內，推出稀有的靜巷宅「謙成無二」，入主後立即擁有市中心完整的生活機能，一期一會，黃金地段絕一僅有。