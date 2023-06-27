雙軌移居到宜居 新北甜蜜3字頭輕盈入手

隨著時代演進，大台北水泥叢林不斷擴張，過往的都市計畫尺度難以改變，不僅巷弄難行，開窗即見鄰房、車水馬龍，居住壓迫感沉重，不少喜歡高質感生活品質的菁英族群轉向整體開發的重劃區，除了生活品質優於傳統市區，街廓整齊、市容新穎、棟距景觀開闊且坐擁濃蔭盎然綠地、平坦通暢的人行步道，不需與車爭道，出入安全更加安全，寧靜卻不遠離商業機能，且循著政府大型建設步伐，享受未來長遠、可預期的增值效應，然而房市漲勢未止且無下跌趨勢，雙北市高CP值親民重劃區幾近絕版，近期最具指標的鶯歌尖山二橋生活圈，5分鐘近取雙軌，高綠覆、嶄新街廓以及純住宅氛圍，擁有絕佳生活感。

尖山二橋生活圈為少見近市區之質感生活圈，近接台鐵鶯歌車站及將於2025年底完工通車的三鶯線，擁有離城不離塵的純住宅居住質感，而城市少見的無垠綠海，漫步就能輕鬆到達，然而鶯歌地區發展早期，時至今日都市計畫早已不敷使用，加上商圈環境較為凌亂擁擠，人流車流密集建築比鄰而建，難有大面積地塊可建，有別於此尖山二橋道路筆直、地塊方正，加上人文學區環繞，二橋國小、尖山國中、鶯歌高職等全齡育才資源豐沛，更有餘裕擘劃公園綠地，隨處可見樂活綠景，日常自然揉合，享受恰如其分的美好，為身心靈平衡帶來微妙的轉變。

尖山國中。圖/業者提供

鶯歌地區過去長期被市場低估，近年大型公共建設、民間企業相繼投入，以厚實的藝文深蘊大幅提升區域質感，從今年4月已部分開館的「新北美術館」起，不僅營造美學生活，提供廣闊的休閒場域，成為新北藝術新地標，而鶯歌也以每年一建設穩健步伐向前邁進，多項開發案正在蓄能，配載台鐵、三鶯線雙軌，迅接雙北市中心、產業聚落，經濟型態升級，並形塑人文兼具國際感的居住環境，未來10年發展大有可為。

耕耘建築事業超過一甲子的宏國集團，睽違25年後重返鶯歌推案，過去帶領101建築團隊，讓台灣建築實力在國際發光，這次推出指標大案「宏國青田」，攜手原班人馬，基地坐落於建設議題環繞，兼具純住宅質感的尖山二橋生活圈，5分鐘暢達台鐵、三鶯線雙軌系統，鄰近鶯歌老街、車站商圈，並同享願景，在人口不斷遷入，全聯、寶雅相繼落成，區內機能自成一格，該案在立地優勢下，並以蓋一座崗石傳世地標，為鶯歌刻畫新天際線，期許帶來令人驚艷的城市地貌。

宏國青田外觀(3D示意)。圖/業者提供

然而建築是人與都市空間、居住空間的對話，宏國集團致力打造「五感十築」舒適住宅，採用多項進口建材，以日本INAX磚形塑現代感的優雅立面姿態，加上YKK AP氣密窗、法國聖戈班隔音墊等，規劃宜居尺度，像是受到消費者青睞的22坪規劃2房格局，含車位總價988萬元起，以及41坪大3房含車位1,590萬元起，雙北市珍稀3字頭，入手門檻輕盈、家庭負擔也不大，為首購首換及全家人樂活共居之首選。