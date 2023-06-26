遠雄PARK16 卡位最大漢神百貨利多

主計處6月上旬發布5月消費者物價指數年增率2.02%，是連續第22個月超過2%通膨警戒線，去年全年通膨率則達到3.39％，同時清華大學安富房價指數則顯示去年底全國房價指數年增率為10.87%，高雄市年增14.15%，漲幅居六都之冠，其中擁有美術館與農十六重劃區兩大豪宅聚落的鼓山區以17.77%領漲高雄。高雄農16特區內不單有大型公共建設，且具商業機制的建設、綠覆蓋率高，到處可見綠地公園、區域建築非常美麗、以及往來人物具有自在生活的時尚等4大特色，被形容是「信義計畫區＋大安森林公園」的高雄蛋黃區中蛋黃區富人聚落，近期罕見有小坪數案卡位農16明星學校龍華國小第一排基地推案，銷售成績不俗。

雖然高雄房價不會像台北一樣暴漲到受薪階級開始懷疑人生的天價，但說高雄房市基期低、購屋者比較沒有通膨焦慮，是騙人的。農16特區罕見的小坪數案「遠雄PARK 16」銷售現場遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，近一年來進場的買主，很多是農16既有居民或鄰近的民眾加碼，著眼點是明確知道農16地段價值能跑贏通膨，該案20坪~40坪小坪數「進可攻、退可守」的特性，不少自住買家或因家庭結構改變想換屋的客戶，都有買來做中短期自住、中長期出租或轉售的資產配置想法。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，通膨焦慮催動近兩年高雄房市買氣，主攻蛋黃區地段的中小坪數產品。

以「遠雄PARK 16」25坪產品來說，每坪單價50萬，約1,250萬元就能進駐農16，建案鄰近的輕軌龍華國小站，即將在今年底實現「高雄輕軌成圓」政績，去年3月動工的富邦人壽龍華國小舊址地上權案，也要在2026年蓋好結合商場、商辦、旅館、健身中心、水族館及物流的超級量體，迎接全台最大漢神百貨進駐，這也是農16繼漢神大巨蛋、義享世界後第3家大型百貨。據悉，在「遠雄PARK16」後，凹仔底站富邦人壽漢神百貨周邊一公里，京城、城揚與聯上3家高雄在地建設集團也儲備多筆高容積基地，不論城市建設實現、民間商業投資到位，還是房市疊價效應，都可透過小坪數、輕總價的「遠雄PARK16」卡位農16地段未來性，後勢看好。