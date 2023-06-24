112年「吊升荷重未滿三公噸塔式起重機」納入危險性機械管理 說明會

因應政策方向「將吊升荷重未滿三公噸之塔式起重機比照三公噸以上列為危險性機械管理」，為針對未來主管機關執法主要影響對象，強化事前宣導及因應準備工作，以降低正式修法後之衝擊。

財團法人職業災害預防及重建中心，特主辦「112年度「吊升荷重未滿三公噸塔式起重機」納入危險性機械管理 宣導說明會」，勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心(北區職安中心)協辦，將委請專業講師說明「吊升荷重未滿三公噸塔式起重機」納入危險性機械管理之法規主要差異、申請危險性機械檢查相關注意事項以及塔式起重機安全管理重點等。

該宣導說明會完全免費(名額有限，報名從速)並提供紙本講義，歡迎塔式起重機相關從業人員踴躍報名參加。

場次規劃如下：

第一場次(南部場)、112/7/5(三)13:30-16:30，於中華民國工業安全衛生協會代檢組(高雄市前鎮區中山二路91號4樓之1)召開，由高雄市政府勞工局勞動檢查處委請專業人員講授。

第二場次(北部場)、112/7/7(五)13:30-16:30，於北區職安中心(新北市新莊區中平路439號南棟9樓)召開，由北區職安中心及臺北市勞動檢查處委請專業人員講授。

報名說明：(下列兩種方式擇一報名)，紙本報名：請有意報名者以傳真方式回傳。承辦人翁小姐，聯絡電話：02-23312487，傳真號碼：02-23825765

線上報名：https://www.beclass.com/rid=274b1dd64922ae77e600