頂級豪宅指定中鹿營造「龍騰」、「統創翼」同享鹿島建設集團光環

台北市大安區的建國南路沿線，已經成為頂尖豪宅群聚之地，包括仁愛路樹海第一排「帝寶」、大安森林公園第一排「元利One Park」、空總第一排「統創翼」，皆位在建國南路沿線，更重要的是，建國南路上這三棟頂尖住宅，全都是中鹿營造作品，令人好奇中鹿具備何種魅力，讓這些頂級豪宅指定由中鹿負責施工。

業界分析，真正的關鍵在於百分之百投資中鹿的母集團鹿島建設，是全球公認的世界級營造建設集團，來台成立的中鹿營造就完全承襲鹿島建設的經驗與資源，成為營造領域真正的世界級品牌。

1899年 鹿島在台成立營業所

鹿島建設與台灣淵源很深，受到全球矚目的台積電日本熊本縣設廠案，鹿島建設從2022年4月就已啟動。

早在1899年鹿島建設就設立了在台營業所，陸續投入縱貫鐵路、嘉南大圳等重大工程，如今仍然是台灣交通與水利工程的重要建設。

1983年更進一步在台灣設立中鹿營造，並承接多宗頂級住宅案，上述位在台北市大安區建國南路沿線的三座頂級住宅案，就是最具代表性的指標作品。

日本營造「盟主」制震隔震領先同業

在日本營造領域，鹿島建設則享有「盟主」稱號，早已在東京、倫敦等證券交易所完成股票掛牌，在世界營造領域排名前三大，是日本營建業的龍頭企業，除了在日本維持霸主地位，還在全球各大洲擁有超過五十間子公司。

此外，鹿島建設領先同業開始研究制震與隔震技術，不僅完成世界上第一座制震大樓，在311東日本大地震之後，仍繼續在制震與隔震領域領先世界。

中鹿營造董事長兼總經理小俣悌二表示，台灣的建築環境與日本相近，包括颱風、地震等自然災害相去不遠，為了讓客戶安心、安全、舒適的居住在建築物中，中鹿非常重視品質、製作的職人精神，無論是過程管理與在現場的所有工作皆不輕易妥協，這是中鹿始終保持的積極進取精神。

圖/業者提供

讓建築大師也難忘的專業

中鹿的專業精神也給合作夥伴留下深刻印象，包括空總第一排新建案「統創翼」以及統創企業總部「龍騰」大樓這兩項建築，是建築大師李天鐸、中鹿營造、統創建設兩度攜手合作的指標作品，李天鐸記得在某次討論施工與建材配備過程中，他提出一項對台灣來說還是新的建材項目，讓合作團隊一起討論，中鹿團隊當場從檔案櫃裡找出相關資料，詳盡說明這項建材實際運用可展現特點，以及在不同天候環境下的表現。

「對於使用新建材或者新設備，我們還要考慮或者擔心的部分，中鹿已經有了完整的報告，讓人感覺中鹿就是一個最有經驗也最可靠的營造夥伴！」中鹿在營造領域的成熟與專業，讓李天鐸留下了深刻印象。

實際上，中鹿也是「龍騰」大樓獲得多項大獎的重要推手，同樣讓三方攜手合作的新建案「統創翼」增色不少，畢竟能擁有全球營造領域前三強地位的鹿島建設集團加持的機會非常有限，更讓住戶們覺得安心。

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【統創翼】仁愛空總 對望知音 SC鋼骨35/42/50坪

貴賓專線/ 02-2752-8628

接待會館/台北市大安區濟南路三段67號

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