15分鐘房價省千萬 夢悦城住近台北東區
曾有網友從房價3~4字頭起跳的林口A8、A9站開車到台北，是不是真的「只要30分鐘」，結果「塞車至少1小時」，同樣位處房價低基期的基隆，因為擁有國道聯外交通優勢，成為南港、汐止、內湖科技園區上班的開車族最愛的購屋地段，主打只要68萬起交屋的「新橫濱２夢悦城」、自備款不僅比一台國產車還低，單價3字頭讓總價也能控制在首購甜區，且緊鄰德安交流道，15分鐘同步台北東區生活圈，吸引內湖、南港購屋族目光。
操盤銷售「新橫濱２夢悦城」的愛山林建設總經理張境在表示，基隆中山區的地緣優勢可以對位日本橫濱，大家都知道日本東京因過於擁擠，人口有逐漸朝通勤時間約1小時左右的橫濱移居趨勢，相較於背景近似的台北與基隆，「新橫濱２夢悦城」不僅用15分鐘共享東區生活圈，尤其市府規劃通往台北市中心的「快捷公車」，在「新橫濱２夢悦城」旁就有一站，若想從社區到基隆市區，車程也不到10分，再加上配合政府基北北桃月票政策，7月起每月只要花費1,200元，以最短通勤時間，輕鬆晉升有殼階級。
台北東區門戶計畫所在的南港，近年城市建設與民間投資火熱，包括流行音樂中心、南港軟體園區、國家生技園區，還有四鐵共構南港車站，產業人才集聚，吸引企業超過千億投資，今年還有三井Lalaport要開幕，一般預售案多有120萬單價行情水準，指標建案「世界明珠」每坪已站穩160萬元，更出現過180萬以上成交紀錄。但南港高房價並非人人付得得起，想輕鬆買到好房子，其實可以隨城市發展軸線東移的軌跡，距離車程15分鐘、由日本大成建設營造的「新橫濱２夢悦城」，不僅房價只要3字頭，全區共4萬3千坪日系花園新城，社區就有落羽松步道、親子公園，有國際級泳池會所、林蔭商店街，享受完整豐富的生活機能。