夏季高溫破紀錄 涼感布沙發提升涼爽效果

六月開始全台氣溫明顯升高，各縣市均出現30度以上高溫，上週中央氣象局資料更針對高屏四縣市提出高溫警戒，花蓮光復鄉氣溫已突破38度，創今年新高。隨著氣溫提高，各商家也陸續推出具涼感效果的商品，搶攻夏日商機，而想要讓室內涼感程度最大化，除了開冷氣時搭配常見的循環風扇、水冷氣，擁有35年以上沙發製造經驗的專家Paul Yang也建議，沙發等大型家具如使用能降低體表溫度的涼感機能布，再配合以下幾項室內降溫技巧，就能達到事半功倍的成效，在夏季用電高峰省下不少電費。



室內降溫技巧一、使用遮光度高的窗簾



室內溫度高，有部份原因是由於陽光直射帶入熱能，因此若能使用遮光度高的窗簾，減少照進室內的陽光，則可以讓室溫更加涼爽。

使用遮光度高的窗簾、減少室內濕氣、種植綠色植栽，都是幫助降低室溫的好方法。圖／業者提供



室內降溫技巧二、減低室內濕度



台灣氣候潮濕，遇上夏季高溫，更是會讓人身上彷彿罩上一層無形的大衣，皮膚透不過氣，大大提升體感溫度。這時只要打開除濕機，降低室內濕度，就能減少這種悶熱不適的感覺。



室內降溫技巧三、多擺放綠色植物



綠色植物能夠調節溫度，在陽台或窗邊擺放綠色植物，也有幫助降低室內溫度的效果。



許多民眾購買沙發時除了涼感效果，同時也會注重外型設計是否與裝潢風格契合；或是是否具備收納、座位可延伸放大等實用功能，經常為了無法找到合適的涼感沙發而苦惱。該如何選擇涼感效果與實用功能兼具的沙發，沙發專家Paul Yang推薦台灣沙發品牌「沙發先生家居」，全館提供多種設計款沙發，全程在地化製造生產，並提供5年主結構保固，給予消費者最安心的購物保障。所有沙發皆能客製化調整，不論是具收納空間的功能型沙發，或是外觀設計時尚簡約的北歐風沙發，都可更改為涼感布材質，輕鬆打造既實用又具降溫消暑效果的涼感布沙發。

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