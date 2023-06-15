北車指標案「國王雙子星」登場 聯手西班牙建築團隊on-a打造

國礎建設機構、富裔實業，於今日在重慶北路「國王雙子星」接待會館舉行「國際門戶大計畫，加冕臺灣新起點」，現場除了邀請西班牙建築團隊on-a的建築師親臨公開盛會，國礎建設機構、富裔實業董事長祝文定與眾多企業代表、學者名家進行深度交流，分享台北西區的未來願景。

甲桂林廣告總經理陳衍豪(左一)、國礎建設董事長祝文定(左二)聯手西班牙建築團隊on-a(中)，打造「國王雙子星」。圖/江偉琳

西班牙建築團隊on-a強調「通過技術創造非凡設計」的理念，不僅在西班牙、沙烏地阿拉伯等世界各地都打造過無數經典，在富裔實業上一部與on-a合作的作品「富裔大安Corner」中，on-a以從黑色礦脈中焠鍊出價值非凡的黃金設計思維，為大安區靜巷增添文化藝術之美，而這次在台北車站國門特區的第二個合作案「國王雙子星」，on-a除了採取BIM系統優化設計與後續施工管理外，更運用「參數化立面設計」的全新概念，結合CROWN皇冠意象，創造出拔高112米的當代幾何美學地標，呼應由美國SOM設計的台北雙星，以建築對話國際的趨勢浪潮。

祝文定表示，這裡是台北的源流，當然更是未來的主流，從淡水河畔、大稻埕迪化街、西門町、到台北車站週遭的台北雙星，能感受到一種融為一體，風景如畫的生活氣息，而在重慶北路國門大道的「國王雙子星」，正是賞析這幕繁華大景的最佳視角。 從倫敦的國王十字車站、紐約的中央車站、世界貿易中心車站，到日本東京車站的大丸有與八重洲，這些重要車站都透過不斷的更新再造，成為代表百年國際都會獨特文化與進步價值的「世界大站」，台北車站身為台灣的門戶、台北的客廳，當然也要以這樣的定位為發展目標。祝文定認為，此案僅75米微距離對坐台北雙星，宛如搖滾區首席的姿態形成，從首都國門、歷史脈絡、國際對位、生活風格四大面向，串聯台北車站、捷運北門站、中山站、大橋頭站、到西門町，構築出整個「國門大計畫」的發展範圍，讓車站周邊不再只是旅行的起點或終點，更是能與生活串連的城中之城。