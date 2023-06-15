桃園發展三箭齊發 前瞻基礎建設、亞洲矽谷2.0、航空城

桃園市近年建設議題三箭齊發，包含有「前瞻基礎建設」、「亞洲矽谷2.0」及「桃園航空城」等三大主軸。「前瞻基礎建設」重點，包括機捷延伸中壢、鐵路地下化、桃園捷運綠線等，透過健全軌道建設以及城鄉建設、雨水環境建設等優化城市之必要基礎建設，是桃園轉型的關鍵，同時大幅提高區域產業競爭力。

近年來隨著AI、5G的快速發展，已使物聯網應用範疇更加廣泛，有助於發展各類創新服務，且由於臺灣新創生態環境日益活絡，未來須加速推動新創事業成長及出場，國發會已在過去亞洲．矽谷1.0之推動基礎下，協調各相關部會共同規劃「亞洲．矽谷2.0推動方案」，並已於110年8月奉行政院核定，期透過「亞洲．矽谷2.0」之推動，打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量，同時也為桃園市近年的重點建設之一

「桃園航空城計畫」目標將桃園推動為人流、物流的運籌及轉運中心，加上桃園位於台北政經中心與新竹高科技廊帶的中心點，透過航空城計畫擴大機場營運能量， 帶動產業投資及都市成長。桃園航空城預計引進之產業，以三低一高「低污染、低耗能、低用水、高附加價值」等原則規劃發展核心產業。包含國際物流配銷、文化創意、航空輔助 、生物科技產業、雲端運算、智慧車輛等相關產業。次核心產業為國際人才培訓中心、金融保險相關產業、批發及零售業、國際貿易業、運輸服務業等相關產業。

桃園市近年建設議題三箭齊發，包含有「前瞻基礎建設」、「亞洲矽谷2.0」及「桃園航空城」等三大主軸，加上具有國際物流運籌優勢，產業聚落多元完整，為國際科技及物流產業之重要樞紐。圖/業者提供

「亞洲‧矽谷2.0」打造臺灣成為亞洲數位創新關鍵力量

臺灣物聯網產值與市佔率持續穩定成長中，伴隨著與5G、AI技術更緊密結合與產業政策支持，綠色物聯網發展趨勢與醫療保健物聯網方興未艾，可望帶動我國物聯網相關商機。「亞洲．矽谷2.0」以「智慧物聯加速產業進化」及「創新創業驅動產業未來」為2大推動主軸，未來將積極導入5G、AI等數位經濟關鍵技術，鼓勵AIoT解決方案向國際輸出，並加速新創事業的成長及出場，期打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量。

「亞洲‧矽谷2.0」精進新創發展環境策略重點包含「擴大投融資加速新創成長」、「引導海外人才鏈結國內產業」、「促成多元出場帶動正向循環」及「形塑國家新創品牌強化商機拓展」。據統計「亞洲‧矽谷2.0」已協助逾150家新創公司成功募資，如KKday獲 9,500萬美元投資、庫幣科技獲1,675萬美元投資。桃園市作為台灣門戶城市，匯聚國際物流運籌優勢，桃園國際機場為國際旅客與商務人士來台洽公第一站，可說是位處亞太城市連結的核心戰略位置，未來桃園市期將成為匯集全球「智慧物聯產業」及「數位創新與科技新創產業」之重要樞紐。

桃園市具有多工業園區，交通基礎建設齊發，將大幅提高區域產業競爭力。 亞洲·矽谷創新研發中心落成後，將打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量。圖/報系資料庫

桃園捷運「三心六線」便捷交通 提高區域產業競爭力

桃園市未來發展將有三大核心，北以桃園為核心；南以中壢為核心；第三核心為深具發展潛力之航空城。桃園市府規劃捷運機場線、捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德段及桃園鐵路地下化等「六線」串聯成環狀軌道系統，聯結航空城、桃園及中壢「三都心」，透過軌道運輸大量、快速及便捷的旅運服務特性，提供整體都市再發展的動力，同時帶動區域產業競爭力。

桃園捷運綠線預計於2030年完工，在捷運經濟學帶動下，桃園工業園區廠辦夯，其中尤以具有雙捷運環繞之南崁工業區詢問度最高。南崁工業區臨近機場捷運A10山鼻站、約莫10多分鐘即可上國道1號、2號。前往雙北及新竹交通便利，約30分車程直達台北港，貿易通商便利性佳，不僅對於拓展業務的交通十分便利，未來應有相當的漲幅潛力。

位於南崁工業區「中謹雲極」MIT廠辦業者表示，近期受惠桃園建設多項利多消息，詢問度十分熱烈。對於企業主來說「時間就是金錢」，在桃園具備有同時掌握陸海空交通貿易的便利性，加上南崁工業區不僅有密集的產業聚落，上南崁生活圈不僅各式連鎖餐飲林立，量販店齊聚，住宅區域豪宅林立，氛圍悠閒，生活機能佳，也是企業主考量的重點之一。