私法人置產最後佳機 聚焦大直國際水岸

《平均地權條例》新法預計7月上路，私法人購置住宅將採許可制，但內政部強調不溯既往，激起私法人趕在新法啟動前購買住宅的交易量。依據內政部統計資料，去年2022年私法人購買住宅戶數共2萬2,502戶，比2021年大幅增加26.6％，直至2023年六都統計，買賣移轉月增3成，5月房市明顯較4月熱絡，讓不少高資產族群趕在新制上路前加速佈局。

在通膨與全球升息循環的影響下，生活在物價持續高漲的年代，不少人會為資產進行最佳避險配置，品味客層尤其鍾情於大直水岸，富有國際級水岸的豪景，採低密度開發且隱密性高，不僅擁有純住宅的寧靜環境，更同時享有蓬勃商業機能，因此深受企業主名人的喜愛，更是做為資產保值首選。

美堤河濱公園，日常踏青野餐好去處，就近欣賞基隆河美景。圖/業者提供

大直區內新案造價屢追新高，成屋豪宅成為此次《平均地權條例》效應置產標的，堤頂大道首排「大直恆琚」更是備受矚目，110坪一層一戶一梯廳規劃，享40米樹海寬闊棟距，空中院落賞私人森林視野，車程2分鐘到美麗華百樂園，鄰近濱江國小雙語學校，整體呈現出高質感、高隱密性的慢活氛圍，以「國際級隱富聚落」受到喜愛低調、重視養生的富豪青睞。

全新裝潢實品屋，稀有110坪一層一戶一梯廳，締造隱奢美學新境界。圖/業者提供

「大直恆琚」是北市極少數僅10層樓高，卻願意不惜成本選用SRC鋼骨0.3G耐震結構、全棟崗石建築，尤其近兩年營建成本飆漲，預售市場更是難再現如此高規格豪邸，也讓「大直恆琚」成為這波大直買盤標的中「去泡沫、見實力、未來跟著通膨增值」的成屋豪宅首選。建築大師郭旭原與誠品行旅空間美學推手黃惠美，聯手設計規劃「大直恆琚」9戶均質110坪空中院落，每一戶皆擁有錯層空中樹院，配置滴灌系統1米深樹穴，伴隨大面窗戶引入採光，形塑流動、開放的室內氣息，呈現出前賞樹海大道，後藏公園綠幕，室內外無限延伸的秘境氛圍，單層獨戶使用公設梯廳，宛如自家外玄關，或許還有機房回饋，以致實際使用空間大於權狀面積，是大直豪宅市場難以再製的稀有產品。