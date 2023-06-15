搶單 瞄準台積電7月分紅推限量優付

台積電2月中召開董事會，核准2022年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約1214億元，若以員工人數6.5萬人概算，平均每人可分約187萬元，將於7月發放。愛山林建設業務區主委吳宗翰指出，因為銷售竹科寶山二期旁的18萬坪開發規模的造城大案「宏道新竹帝寶」，接觸過很多竹科客戶，所有新竹縣市預售推案現場都必須「摸」清楚台積電的分紅、獎金發放的時程：台積電年終固定給2個月，基本年薪就是14個月，而分紅則是拆成5次發放，其中每年2、5、8、11月各入帳8分之1，剩下的一半則會等到隔年股東會後才會一次發，今年7月這次就是去年分紅的1/2，是台積電工程師全年會領到最大筆的現金，所以「暑假檔」是新竹房市特有的超級旺季。

吳宗翰說，你覺得竹科工程師拿到分紅，第一件事要幹嘛？當然買房！近幾年「買房」成為竹科工程師之間最為熱衷的話題，7月台積電年中分紅發放這個大檔期，「宏道新竹帝寶」針對8-2區新加坡花園大樓的3房跟4房產品推出優付方案，搶攻台積電員工平均每人可以領到187萬元分紅入帳的時機。現場專案說，訂簽優惠方案下，3房只要自備94萬即可入手、4房自備137萬就能完成訂簽，也就說平均每人187萬元的分紅下，買「宏道新竹帝寶」綽綽有餘，台積電分紅買氣應該最快在今年第三季6-8月間反應在「宏道新竹帝寶」的現場銷售數字上。

「宏道新竹帝寶」推出38-75坪花園住宅，4字頭超值價好入手。圖/業者提供

根據房仲調查，新竹縣晚4年買的代價，可能就是要多增加400萬元的房價。甲山林集團總經理張境在指出，同樣的產品，在新竹縣晚買一年平均要再多花100萬，竹科房市瘋狂不是沒有道理，造成房價這麼急遽的上漲，除了過去疫情三年內缺工缺料的成本飆升，以及美國QE造成的全球通膨後遺症等大環境經濟因素外，竹科工作人口激增、明星學區一票難求的區域市場供需難題，讓所謂竹科概念的地緣性推案，往往一登場就造成話題。

「宏道新竹帝寶」針對竹科人最重視的子女教育問題，為下一代構築「軟實力」，八座社區、將近5,000戶打造「微型城市」，建案在問世前，就預先提供場域給新竹市政府催生出全台第一所公辦公營實驗學校「華德福幼兒園」，並在2021年8月開學，目前，華德福國中、小學都在興建中，接下來已經規劃高中預定地，優質的文教環境讓智慧源源不絕。