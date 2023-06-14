「壹山2期」竹北別墅更勝陽明山、華城

陽明山和新店華城是著名山城別墅區，近年隨人工智慧（AI）和晶片熱崛起的竹科購買力，不僅讓竹北大樓推案出現8字頭實價登錄成交紀錄，也創造出山城別墅的層峰型態購屋需求。竹北大樓市場高鐵特區地段與基地條件優異的可開發用地越來越少、頭前溪水岸第一排僅剩少數成屋案餘屋銷售，竹北大樓市場已難滿足崛起中的科技、傳產、生醫企業主和自營商老闆置產所需，這時候，俾倪陽明山和新店華城的竹北山城別墅案「壹山」橫空出世，全區開發規模達5萬坪，隨第一期完銷交屋，5萬坪基地內水岸步道、三千餘棵原生大樹和生態復育等自然環境營造也到位，「壹山2期」順勢在6月初正式公開銷售，有竹科買盤力挺的竹北「壹山」也與陽明山、新店華城並列北台灣３大山城別墅聚落。

竹北「壹山」別墅社區有3大優勢，（1）開車到竹北市中心、高鐵特區約10~15分鐘，完勝陽明山和新店華城進入市中心少說需要30分鐘以上的山路蜿蜒車程；（2）日本建築大師高松伸設計的大型公設會館、入口崗哨，規劃超越物管機能零的陽明山別墅；（3）依循生態復育工法營造近五萬坪森湖步道密境，種植逾三千棵原生種大樹，打造低密度、低破壞、高綠覆的半山散策環境，陽明山、華城別墅只能走到自己院子，壹山能從自家院子信步社區水岸步道，看天鵝、賞螢火蟲、看竹北城市夜景。放眼全台山城別墅，堪稱稀有中的稀有，特別是離城市最近的山城別墅，10分鐘內抵達竹北高鐵站、5分鐘遠百商圈，讓顧慮別墅區可能生活機能不便利的高資產族，有了最佳選擇，也因此「壹山2期」在潛銷階段就吸引不少園區高階菁英客群詢問。

花藝大師凌宗勇打造「壹山2期」接待中心中庭植栽，展現四季枯榮的自然景致。圖/業者提供

近三年的疫情衝擊下，許多住戶意識到住家健康環境的必要性，而且並不局限於狹義的家中有空氣清淨機等家電設備，而是希望生活可以更親近更直接地融入在一個人口密度低的大自然環境裡，大口呼吸富含芬多精的新鮮空氣，享受身心靈的真正放鬆。「壹山」是全台少見搭配有生態環境營造的大型山城別墅社區，前後逾十年開發，整體規劃師法日本里山，強調自然與生活的永續平衡觀點，並借鏡日本輕井澤、虹夕諾雅高原散策，所打造出院落式的山城別墅聚落。

「壹山2期」75~115坪的規劃，總價4～5千萬，享有20~40坪私人院落，有專屬至少可停2台車的室內車庫空間，含開放前庭每戶可停3~4台車，對比竹北高鐵特區和水岸大樓產品，同樣的權狀坪數案動輒6千萬起跳到近億元，而且大樓實際得房率的室內坪數還得扣去3成多公設比，也讓園區菁英對「壹山2期」別墅生活空間優異的性價比更有感。此外，深受一期住戶喜愛的溫泉會館，為日本國寶級大師設計高松伸設計，流動的建築曲線，結合CN FLOWER凌宗湧規劃花藝，提供簡易餐飲、泳池、溫泉、健身房、蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE社區選書、露天BBQ等公設，演繹安縵與寶格麗飯點的自然奢華美學，除了擁有款待親友的會所功能外，更為反璞歸真的山居歲月更添品味與潮流感。