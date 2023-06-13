買得起的奢華 亞昕瞄準科博城市之肺

植物園、科博館、草悟道一向是熱愛綠帶生活與高端置產最愛

邁向自住族群重回主場的「後自住時代」，近來房市明顯重回「好住才是王道」取向，以台中市北區為例，自去年9月起連五個月交易買賣量遞增，五年內新屋價格年漲幅8%，預售屋價格年增13%，細究箇中原因，擁有綠地園道、便捷機能與明星學區，正是北區在自住客層中具備高人氣的三大優勢。

房產向來以稀為貴，尤其中古屋市場釋出轉手率極低的北區科博館週遭，菁華區土地整合不易，區域供給又多屬中大坪數、高總價個案，近年勤美誠品、金典綠園道、勤美洲際酒店相繼進駐後，商機人流匯集，不僅活絡區域發展，優質的生活氛圍與舒適環境，更具有高度土地黏著性。

據實價登錄顯示，科博館草悟道周邊豪宅近一年成交達121戶，總價區間多以4,000-6,000萬的大坪數產品為主。考量到愛好台中文化走廊與都市之肺的高端客層，即使回流市區置產，放眼市場選項著實不多，亞昕以「買得起的奢華」前進科博館特區推案，就是希望讓嚮往區域環境的客層，以更親民門檻入手有品牌的好房子、為未來長遠佈局。

中台灣最可貴森林軸線

俯視科博草悟最佳機會

分析北區科博館周邊，沿線匯聚高級商辦、金融機構的忠明路，是市區第一條內環線，且與台中市第一條縱貫道、台灣大道呈現黃金交叉，奠定主宰中台灣經濟動脈的地位，也成為城市繁華起始點。

台中最重要的城市之肺，由科博館植物園開始，串連草悟道、市民廣場、國美館、國美園道，直至柳川水岸廊道；看好這條起於忠明路、根植北區繁華的森林軸線，不僅蘊藏深厚藝文資源，更有放眼未來的高潛力，亞昕集團由點串線成面，從科博館新案起始，整合市區菁華區段，落實全方位的深根佈局。

一級地段 絕非大坪數豪宅專利

亞昕凝聚品牌力 再造生活美術館

除了地段難能可貴，亞昕集團此次特別打造「亞昕丰學館」，以城市美學策展概念切入，於接待會館展出國內外知名藝術家作品，一來呼應科博館草悟道的藝文氣息，二來也延續亞昕的日系精工美學實力，將藝術融入日常風景，在城市街區打造真正的生活美術館。

建築規劃因地制宜，總以住戶需求為優先，為自住客訂製更好的選項，亞昕科博館新案規劃特別跳脫區域窠臼，以25-40坪、剛剛好的2-3房，為嚮往優越生活的客層創造晉階契機，也為嚮往科博特區的年輕菁英，創造直視科博館草悟道的唯一機會。

許榮江建築師表示，距離對ESG來講是很重要的，建築基地與周邊環境15分鐘生活圈，走路15分鐘有植物園、科博館、生活採買、空軍醫院，人的生活圈散步即可，減少交通排碳，才可能邁向2050年淨零排碳。圖/王妙琴

登頂科博引領丰潮

亞昕30 展現企圖之作

從亞昕昕聯心(30F)、亞昕華威(29F)、天地昕(28F)，到科博特區即將推出的28F新案，擁有豐富超高層建築實績的亞昕，連年獲得國家金質獎肯定，18座全國首獎加冕，品牌實力有目共睹。2023適逢集團30週年，亞昕集團在定錨十四期、屢創銷售佳績後，從重劃區跨足菁華區段，鎖定剛性自住、換屋客層，從品牌擅長的超高層住宅出發，善用多年規劃經驗，再創獨樹一格的天際線學。

世界偉大城市，都有值得被銘記的地標。紐約中央公園塔(472米)、東京麻布台Hills(330米)，超高層建築代表注目度，緊鄰大面積綠地，更代表生活視野的絕對高度。亞昕首度插旗市區推案，就選擇名宅風向球─科博館植物園特區，近千坪完整基地，規劃28F摩天雙塔，是北區久違的指標建案、區域最高宜居建築，凌空105米優勢，將76,300坪綠盡收眼底，更呈現品牌持續領銜的企圖心。

日系職人精神 化為品牌DNA

落實亞昕蓋房子 放心一輩子

除延請日本職人田中純夫擔任首席工程顧問，將日系工法、嚴謹審核和品管流程內化為品牌DNA，創造區域新高標，亞昕科博館新案亦匯聚頂尖結構技師團隊，以2022最新超高層工法，搭配SD 550W高強度鋼筋、高磅數混凝土，建築規劃更取得耐震標章、銀級智慧建築與銀級綠建築三重認證，接軌國際ESG潮流，打造真正友善環境、安全無虞的永續地標。

亞昕科博館新案-亞昕丰學館

基地位址位於忠明路、華富街、華興街

接待中心：公益路二段220號(公益路保時捷旁邊)

預約專線：04-2251-2088