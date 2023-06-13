太平育賢二期好宅申請　6/17起開放看屋

市民期待已久的台中市「太平育賢二期好宅」6月5日起至6月30日開放申請，台中市住宅發展工程處表示，其位置在環中東路三段與育才路交叉口，鄰近74快速道路，交通便利。教育資源及生活機能也完善，附近有新光國中、新平國小、立文公園、太原棒球場、足球場、賢德醫院、國軍台中總醫院等設施，凡年滿18歲，入住者名下無自有住宅，符合公告財稅標準皆可提出申請。

台中市住宅處布置樣品屋供民眾參觀。圖／台中市政府住宅處提供

住宅處表示，太平育賢二期好宅為四幢，地下2層、地上12層的複合混居式住宅，一樓設有26間店鋪、二至十二樓共有423戶居住單元，其中一房型217戶、二房型140戶、三房型66戶，停車位部份提供234輛汽車位、498輛機車位；每戶並配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱(電)。第一年租金以市價五折出租，租金含管理費，一房型5,000至7,100元、二房型8,400至12,400元、三房型15,200至16,700元，以經濟實惠的價格減輕租屋族的住宅負擔。

太平育賢二期好宅6月17、18日開放參觀。圖／台中市政府住宅處提供

住宅處指出，為讓民眾申請前可先了解太平育賢二期好宅空間規劃，6月17、18日上午9時至下午4時(中午12時至13時休息)開放現場看屋。可參觀未來承租的實品屋外，住宅處也精心布置3間樣品屋，與參觀民眾一同激發對家的想像。此外，現場還有店鋪暖場市集及看屋抽獎活動。若民眾無法在這2天前往現場參觀，也可透過住宅處看屋網站線上了解太平育賢二期好宅居住單元空間格局、租金價格等資訊。

住宅處說明，太平育賢二期好宅鄰近育賢一期好宅，如在排隊等候育賢一期好宅的申請人，也可申請育賢二期好宅，以增加入住台中好宅的機會。另為響應環保、落實無紙化政策及數位化政府，此次受理申請以線上申請為主，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料、上傳相關證明文件，網路申請24小時開放，歡迎民眾多加利用；如不便線上申請者，也可臨櫃投件或郵寄申請。如有相關疑問，亦可電洽04-22289111分機64601-64605洽詢住宅處。