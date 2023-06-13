家與生活 值得更好 591尊榮打造「高檔住宅專區」

全台最大的房屋資訊平台-591房屋交易網，針對台北市總價6千萬、新北3千五百萬及桃園、台中、高雄3千萬以上的高檔新建案及尊榮購屋用戶量身打造的「高檔住宅專區」，分眾化服務體驗各客群，家不僅僅只有一種樣貌。

總瀏覽量超過5億、會員數高達1300多萬人的591房屋交易網，2022年成立「591看豪宅」頻道，更分眾化經營高端購房族的需求，目前已有超過24萬人訂閱，建案開箱影片觀看量最高達215萬人次，今年更加持續深入化服務，觀察到五都新建案總銷量體佔近3成的高檔住宅，其中以北市、高雄高檔住宅比例較多，因此針對五都特成立專區，提供近3百件獨具特色的高檔住宅建案資訊，更採用高規格專區及全新跨平台體驗，聚焦建案特色亮點。

目前專區已於6月初上線，在雙北、高雄等地已有許多優質建案可供鑑賞，更有不少建案自591開箱影片上線後，案場來人、電話轉化率大幅提升，如位於台北市士林區的「御陽明」，主打陽明山山景景觀，開箱影片上線後，來電、來人雙雙提升3成效果。

再來，新北市板橋黃金地段的「源邸」也是在影片上線後來電成長3成、來客率2成，再來南高雄亞灣區的「中山亞灣」，同樣也有來人提升2成、來電4成的好表現，引起買方高度關注，體現高檔住宅高規格開箱影片的效果卓越。

高檔住宅提供建案開箱、獨家影音等特色內容。圖／591提供

此外，專區還兼具「資料完備」、「獨有內容」等多項優勢。從資料面來說，高檔住宅透過「高品質實景圖」有效萃取建案亮點；並則藉由「品牌欄目影音」及「置頂建案開箱秀」等內容展現，讓消費者在最短的時間深入掌握建案賣點及最新資訊。