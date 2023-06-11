皇普建設 鶯歌國慶段盛大開工

皇普建設 (股票代號2528) 深耕全台房地產，都會區指標案皆創下佳績，目前佈局全台掌握近萬坪土地，其中鄰近鶯歌建國國小及鶯歌老街近2500坪土地，分兩期開發推案，第一期約1138坪於(06/09)舉辦開工動土典禮，預計將採先建後售。

鶯歌以交通樞紐及藝術文脈獨佔鰲頭，引入多元公共建設量能；未來除捷運三鶯線串連北北桃軌道生活圈；新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，將整合觀光、生態、藝術等人文特色，導入文創品牌計畫，打造「鶯歌藝術城」。皇普建設看準鶯歌掌握剛性需求的富域前景及未來文創硬實力，於109年底優先取得近2500坪土地，近取捷運三鶯線「鶯歌老街站」450米，步行即抵鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館，學區建國國小也近在咫尺，坐擁熱鬧商圈和雙軌交通加持。

除了獨具慧眼的獵地哲學，皇普建設持續專注追求品質的提升，並積極將ESG(環境Environmental、社會Social及公司治理Governance）精神落實於公司營運；建案於規劃階段即導入建築資訊模型(BIM)，透過數位建築模型提供超越傳統2D圖面的資訊，以科技完整智慧建築數位化管理並解決工程介面衝突；利用專業營建管理(PCM)於規劃、設計及施工過程中系統性整合團隊，以標準化、高效率管理達成品質、成本控制之目標；透過系統化管理，不僅有利於建築進程的執行，且有效減少不必要的資源耗費，達到低碳、高效能效益。皇普建設秉持「以人為本、因地制宜」，除因應建案在地條件選用建材，未來將於建案中導入「生態建築」理念，妥善運用當地自然資源，重視居住者的身心健康，創造建築的高價值，強化品牌永續經營的競爭力。

皇普建設今年以「皇普雲鼎」一案交屋挹注獲利，目前台中、高雄、青埔在建三案力拼於113年陸續完工；除此之外手上尚有近萬坪庫存土地，也將在明年度起陸續規劃推案進程，持續貢獻業績。