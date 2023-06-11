創意家董座王明正接棒台北市代銷公會理事長

內政部長林右昌期許「代銷要大膽的飛」帶領產業穩健長久發展!

成立將屆滿22年的台北市不動產代銷公會9日晚上舉行第七屆、第八屆理事長交接儀式，內政部長林右昌主持監交見證，卸任理事長海悅國際總經理王俊傑將印信交付創意家行銷董座王明正，正式由王明正接棒新任理事長。

王明正理事長將力推客製化產學合作、培育人才，提倡與公部門一同落實居住正義。面對政府對房市的調控措施，王明正將帶領台北市代銷公會持續扮演與公部門溝通的重要角色，全體第八屆理監事共同打拚，充分發揮八大委員會功能，型塑公會正面形象，且讓各界大眾廣為知道代銷產業對社會的貢獻。

內政部長林右昌上台致詞時表示，平均地權條例將在七月上路，內政部會支持建築及不動產經紀業、代銷業走得穩且長久，產業穩健發展。

台北市不動產代銷公會第八屆理事長由創意家行銷董事長王明正(右4)接任，交接晚宴嘉賓雲集。圖/謝易晏

交接晚宴貴賓雲集，台北市地政局長陳信良、科長洪于佩和秘書陳怡如，中國文化大學環境設計學院院長楊松齡、文大建築系博士李正庸等專家學者，各大建設公司董座及經理人，以及北、中、南、東部各縣市代銷同業公會理事長及會員代表，產、官、學界齊聚一堂恭賀台北市代銷公會交接喜事。

王明正以閩南語演說致詞，回顧自身從北漂的「台南囝仔」身分白手起家、在代銷業打拚逾30年的心路歷程，除了許多業主一路以來支持照顧，最感謝貴人富陽建設董事長彭乾業30多年前提攜入行，及長虹建設董事長李文造催生了創意家行銷，才有機會站在這裡替公會發聲。

AI人工智慧浪潮來臨，王明正認為現在是代銷業全新轉捩點，期許代銷跟上最新科技，未來才有更多美的建築傳承給台灣後代子孫。王明正引述自己前輩的話「籠中鳥」比喻建築法規的限制，在這個框架下，建設公司想蓋出國際性的建築都很難，加上都市更新速度緩慢，房子又老又舊，並呼籲加速都更、鬆綁建築法規，建設公司才可以好好發揮，台灣建築才能追上國外潮流，更美好、更先進，代銷也做建築業的翅膀帶領產業「大膽去飛」。