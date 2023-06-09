全球卓越建設獎揭曉，台灣建築獲二金二銀榮耀

具全球建築界「奧斯卡金像獎」之稱的全球卓越建設獎（FIABCI World Prixd’Excellence Awards）2023年頒獎典禮稍早於台灣時間（6月9日）早上在美國邁阿密舉行。台灣以二金二銀的優異成績，再次閃耀國際不動產建築界舞台。

中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟臺灣分會理事長張麗莉，與行政院農業委員會水土保持局台北分局長蔡金龍、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊等獲獎單位及台灣代表一同出席頒獎典，共同分享榮耀。

台灣自2007年迄今，已獲得全球卓越建設獎共89座獎項，包括35件金獎及54件銀獎。台灣建築作品透過「國家卓越建設獎」嚴謹評審作業，進而獲得推薦參賽全球卓越建設獎，分別在不同類別拿下金、銀獎的殊榮，證實台灣建築水準與世界看齊，深獲國際不動產業界同儕肯定。

不動產協進會理事長張麗莉表示，台灣建築界在全球卓越建設獎之所以不缺席，能屢獲佳績，要感謝國家卓越建設獎評審，每年戮力不懈的專業建議與指導，讓台灣的參賽者得以茁壯、成長。

世界不動產聯盟（英文簡稱FIABCI）2023年會於6月5日至6月9日在美國邁阿密舉行。中華民國不動產協進理事長張麗莉(左四）、副理事長唐國維(右二)與世界不動產聯盟會長蘇珊‧葛林菲德Ms.Susan Greenfield（左五）於大會合影。圖/中華民國不動產協進會提供



尤其是我國的公私部門貢獻優良的建築作品為台灣爭光，在過去3年疫情期間，仍造就諸多公共建設獲獎。張麗莉期望未來有更多作品參選國家卓越建設獎，取得參加全球卓越建設獎的資格，透過全球層級的評選，提升整體建設品質，以促進台灣不動產業的蓬勃發展。也期許透過良性競爭，讓「追求卓越！榮

耀全球！臺灣發光！」的精神持續在國際舞台上展露光芒。

台灣獲得2023年全球卓越建設獎兩件金獎作品是:環境類－台9甲10.2K大崩塌災害復建工程，得獎者為行政院農業委員會水土保持局台北分局、公部門基礎建設/環境適意工程類 「1895乙未保台紀念公園」，得獎者為桃園市政府工務局。

兩件銀獎作品是環境類「屏東縣民公園」，得獎者為屏東縣政府。環境類「和雅橋上下游固床工改善二期工程」，得獎者為行政院農業委員會水土保持局南投分局。