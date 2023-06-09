都廳大院水岸捷運宅 增值就是狂

想要在雙北市心坐擁水岸生活，貪心嗎？窗外的風景，決定房子的價值，購買「都廳大院」高樓層水岸景觀戶的王先生分享，從大直重劃區成功發展經驗來看，水岸住宅就是身價的保證，以大直帝景水花園為例，從初期每坪60萬元均價：翻漲2.5倍來到214萬元，可以說是買的越早，享受的增值幅度越大，挑選河景戶，是因為當前景觀面向跟樓層價差，在未來在建築落成後，將是全區4,000戶裡可能不到20%的存在，加上都廳大院主打小坪數規劃，不僅總價輕、負擔小，稀有性決定房子的搶手性，搶手性決定日後的增值幅度，河景戶的漲幅至少是其他戶的兩倍以上。

「都廳大院」一次囊括水岸景觀、公園綠地、科技園區、行政中心與交通建設等重大利多，基地條件可說是百年一遇，先前的大直帝景水花園，有著水岸第一排的增值威力，預售時有VIEW跟第二排沒VIEW的價差達到20萬，成屋後差距更直奔200萬，第二排約130多萬。甲山林集團總經理張境在表示，三重二重疏洪道重劃內的1.7萬坪開發規模新北市政特區，有非常好的水岸環境，周邊生活機能與產業聚落完整，離台北市西區門戶計畫僅一橋之隔的距離，都廳大院未來營造出的水岸住宅價值與環境氛圍，媲美目前身價200萬的大直水岸。

「都廳大院」水岸戶型，享受先嗇宮站捷運出站就到家、回家有公園、河景即到岸的愜意生活。圖/業者提供

現場銷售人員表示，當已經習慣在滿是鋼筋水泥所堆砌高密度房子裡生活的購屋客來到「都廳大院」，見到新北市最後一塊鄰捷運而且全區1.7萬坪超壯闊的開發規模，感受下樓享有近2,500坪市府公園、及社區五大主題花園與超過20項休閒設施，散步即達大都會水岸公園，想像水岸戶開窗擁覽壯闊的河畔自然巨幅風景，這樣的生活完全不是其他區域住宅能夠比擬的！「都廳大院」具有捷運宅、水岸宅、公園宅、市政特區宅等多重配套成熟的優越條件，坪數格局在20至45坪、二至四房，目標族群含括首購、換屋等自住客，也符合中長期置產的購屋族，第一期可售戶數高達2,300戶，第二期預計也有1,600戶的量體，每坪開價平均落在6字頭，對比一橋之隔的台北市已經站穩百萬大關，新板特區也有9字頭的交易價，相較之下都廳大院仍處於雙北的房價凹陷區，匯集多項優質條件，無疑給了購屋族最佳進場時機。

「都廳大院」緊鄰日本建築師丹下憲孝規劃設計的新北第二行政中心(3D示意)。圖/業者提供

新北市政特區指標建案「都廳大院」，擁有新北第二行政中心同步開發的超級大優勢，創造了近半年的房市轟動話題，該案集結公私部門之力，透過公辦都更，加上延攬獲得建築界諾貝爾級獎項－普立茲克建築獎的已故建築大師丹下健三之子、日本首席建築師丹下憲孝操刀新北第二行政中心與東森媒體總部兩棟A辦級量體，可預見將全面翻轉溪北城市新樣貌。新北第二行政中心未來將有七大局處進駐，另開闢近1,000坪市民廣場、近2,500坪市府公園綠地，估計有數千名市府員工遷入，已有不少置產買盤搶先卡位布局。