都更案「富裔松平」正式開工動土

國礎機構富裔實業以打造高檔藝術宅著稱，落實美化都會風貌的使命，連續4年參加都更危老博覽會，致力為台北市老舊市容注入新能量，以具體行動承擔提升建築品質與生活品味的重責大任。昨日正式開工動土的新建案「富裔松平」是國礎機構富裔實業自地、自建(部份地主合建)、支持台北市政府都更政策並通過層層審核的第一個都更案，從買地開始歷經二十年的沉潛、整合，獲得國際級重磅集團日本三菱地所青睞，所共同投資興建。

建案緊鄰信義計畫區，可遠眺台北101。圖/業者提供

信義計畫地區自69年劃設，隨時代發展趨勢從70年代之信義副都心，到80年代之國際金融中心、90年代之亞太營運中心，續為配合都市發展之多元性及市場機制，遂於92年及93年放寬松仁路以東，及信義路五段以南之特定業務區之土地使用分區管制，其後歷經10餘年之發展，信義計畫地區已成為臺北市之主要核心，成為臺灣之金融、商務、辦公、購物及休閒之中心，持續吸引大量外來投資及實力企業進駐，地標式建築始終是國際舞台的焦點，迄今已成為臺灣國際化之櫥窗。

以「富裔松平」為圓心500公尺半徑內，兼具摩天大樓群林立的商辦都會景觀、及成熟完善的生活機能，散步就可以到達幾個興建中知名建築，包含：四季飯店、台北天空塔、富邦A5、南山A2、南山A26、富邦D1等，動輒每坪200萬起跳的好鄰居。除了信義計畫區商圈之外，鄰近的吳興．北醫商圈、象山步道入口等人文環境更滿足了食、衣、住、行、醫療保健、教養娛樂等各方面需求，「富裔松平」全案用多寶格的量體設計，表現造型的層次感和整體的和諧統一，追求當代及永恆的建築美學，席次稀有，蒐藏珍稀。