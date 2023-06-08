北士科1/2價 外溢買氣湧捷運桃花園

一向被認為是北市蛋白區的北投，在「北投士林科學園區」計畫啟動後，吸引VOLVO服務中心、中鼎集團、仁寶、康舒、新光紡織、士林電機等進駐，晉升百萬豪宅區，重劃區內預售住宅行情普遍有120萬元水準，實登最高每坪132萬，未來潤泰新案上看150萬元，鄰近的石牌商圈預售實登也落在115-120萬間，奇岩重劃區坐8望9，讓人大呼「北投房價已難高攀！」。但勤跑案子的購屋族不難發現，同在北投區的捷運復興崗站，竟還能找到高CP值新成屋。「捷運桃花園」，主打距離復興崗站約步行9分鐘，每坪只要6字頭親民價，等於用天母、北士科1/2的價格，同享未來北士科發展成熟的建設紅利，此案除了由李天鐸豪宅大師規劃，更推出優付方案自備99萬起「精裝交屋」，用最輕鬆門檻，輕鬆晉階北市捷運門牌。

北士科去年底預售新案開價行情來到每坪120萬起，最高實登132萬元。圖/業者提供

「捷運桃花園」，位於台北市綠覆率最高(71.84%)的北投區，可遠眺關渡平原美景，全案近三千坪大基地又是低密度建築開發，精心規劃花園、景觀步道與楓樹、樟樹等豐富植栽，讓住戶回到社區就像漫步桃花源，銷售房型2-3房，依6字頭行情算下來，以2,000萬左右的北市舊公寓價，就能輕鬆入主北市門牌新成屋，鄰近北士科的地緣優勢，卻具備都會區少有的環境綠意，是台北市北區最理想的自住環境，吸引不少北士科未來科技新貴，與台北市捷運沿線的換屋客前來賞屋。

「捷運桃花園」由李天鐸豪宅大師規劃，近3千坪的大基地開發，是北市難得的高綠覆社區環境。圖/業者提供

據銷售現場透露，「捷運桃花園」有不少菁英家庭看上鄰近薇閣、奎山中學明星私校的地利優勢，又享有學校、公園遍布的文教環境，亦有北藝大學生家長置產，主力為自營商、醫生、高科技主管等高壓工作族群，此外，也因為週邊有榮總、和信、振興、新光等高密度醫療資源，同受到喜愛綠意的樂活退休族青睞。在地購屋客部分，則側重該案由李天鐸豪宅大師規劃，將日系飯店禪意品味，注入建築美學，回到家，如同置身東京箱根的高級渡假村。用6字頭價格，買到高質感住宅規格，是北市CP值最高的首選。