預期補漲 竹圍站森原樹２夯

北士科推案買氣如火如荼，高科技研發、醫療產業升級加上金仁寶集團與新光人壽，將在北士科蓋出一棟相當台北101加南港中信金雙塔的商辦加百貨商城總部，加速3.5萬就業人口進駐。專家分析，如同過去的內科、南軟改變內湖、南港房市發展，愛山林建設總經理張境在分析，只要攸關紅樹林、竹圍動線的淡江大橋、淡北快速道路、關渡新橋等３大交通建設拼圖完成，不單讓北士科從研發、生產、物流到經過淡水到台北港和桃園空港出口這條國際供應鏈廊道成形，更會進一步帶動紅樹林、竹圍補漲。

去年北士科園區成交普遍站上120萬元，實登最高更達到每坪132.7萬元，購屋市場目光近期看向房價相對低檔的捷運竹圍站4字頭新案「森原樹」，一期銷況熱烈，二期公開後受北士科比價效應帶動又再掀買氣湧入，是雙北的房價凹陷區，未來有望成為北區最具補漲空間的區段。

「森原樹」社區建築(3D示意)。圖/業者提供

竹圍「森原樹2」步行10分鐘抵竹圍站，迅速搭上有「鑽石紅線」之稱的淡水信義線，一線直抵士林台北表演藝術商圈、圓山北美館生活圈、中山南西百貨商圈、中正紀念堂兩廳院、永康美食商圈、大安森林公園、信義計畫區，串聯台北最精華的商圈。竹圍區域有山河景觀條件、捷運、馬偕醫療生活圈，及竹圍捷運站商圈，區內還有傳統市場，匯聚環境、交通、醫療、機能四大優勢，目前已有預售案開價已站上5字頭萬元，新古屋的成交行情每坪也見4。對比之下，「森原樹2」與新古屋行情幾乎沒差距，且有山河景觀、社區開挖專屬溫泉等自然資源加持，一登場就接棒一期買氣，迅速擄獲不少由租轉買的首購、關渡科技園區和未來北士科上班族群、自營商與高階經理人的青睞，房市關注度持續提高。

由知名建築大師李天鐸特別打造擬態建築「森原樹2」，不僅擁有山河景致、加上捷運、醫療便利的生活環境，更以五星級VILLA規格打造露天泳池，並規劃溫泉會館，供應高濃度黃金原湯，一樓大眾溫泉、2F個人湯屋及頂樓溫泉三區溫泉區，住戶可以隨時預約療癒身心，頂樓的露天風呂還能眺望山河景觀。

森原建設為住戶開挖碳酸氫鈉溫泉，希望住戶在家就能享受渡假般的休閒公設。圖/業者提供

捷運竹圍站超夯預售案，從「森原樹」第一期熱到「森原樹2」，整體規劃2-4房中小坪數產品，讓預算鎖定小坪數的年輕首購族，能輕鬆入主擁有溫泉美人湯的住宅；同時，也有不少注重養生合退休生活規劃的族群，也看上溫泉優勢，過往泡溫泉總是給舟車勞頓才能有機會享受，「森原樹2」直接提供溫泉會館，規劃個人湯屋、家庭湯屋，頂樓也有露天湯屋可以眺望山河海景觀，高濃度美人湯輕鬆天天泡！夏天可以到露天泳池𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀，享受海島飯店風情，「飯店生活就在家！」

「森原樹2」建構出宜人的居住空間。不僅首購族進場、更吸引到許多高資產的醫生、護士、科技人士、以及重視養生、生活品質的客群。愛山林建設總經理張境在分析，若從理性的房價考量來看，北市兩房的總價就能換住「森原樹2」四房空間，省下的房價，還有餘裕投資生活上的享樂。