台南款Life Style 宗大時光生活節開跑

在地深耕30年的宗大建設，在疫情期間翻新旗下酒店「天下南隅」，藉本事設計之手賦予老飯店新台潮摩登的空間，成為國人來台南旅遊最炙手可熱的打卡旅宿飯店，緊接著吳宗大建設在台南仁德市中心推出總銷約40億、開發規模達1,829坪的指標大案「宗大青田」，攜手「台南晶英酒店」、「boven雜誌圖書館」與「安耐美自行車」4大生活提案，與台南冰品話題品牌蜷尾家、台式文創印花重新吸引新世代目光的百年布莊錦源興等台南眾多在地潮趣品牌，6月10日起推出「宗大時光生活節」跨界活動勾勒大東區理想生活模樣，邀民眾體驗最道地的「台南款Life Style」。

「宗大青田」以類重劃規模開發，量體規模吸引台南首購。圖/業者提供

「宗大青田」集結「台南晶英酒店」雲端管家服務、由亞洲第一家雜誌圖書館「boven」風格選冊、購置「安耐美」自行車供住戶使用，翻玩建築規劃與生活體驗，為仁德日常注入新潮心意。台南晶英酒店總經理李靖文指出，AI雲端管家服務創建住戶專屬平台，將飯店服務延伸至社區，在家復刻度假生活。boven雜誌圖書館總監周筵川分享，將精選流行時尚、OUTDOOR、藝術設計、休閒嗜好、器物與旅遊慢活等類型的國內、外雜誌，讓台南朋友有更豐富的生活靈感，未來更不排除帶入實體文化活動。安耐美自行車經理許政憲強調，運動是生活重要一環，欣賞「宗大青田」於社區1樓規劃自行車停車區，提升住戶騎乘意願與便利，更大推從建案騎182縣道一路騎到歸仁、關廟、龍崎，透過電單車90公里電力輔助，享受途中舒適宜人的台南風景。

美食永遠是假日重頭戲，「胖卡餐車輕食派對」將於6月10、11、24、25日提供鹹甜輕食饗宴；6月12日起為期7天為「蜷尾家甜品週」，炎炎夏日享用限量在地知名排隊甜點「蜷尾家」冰淇淋；全新「蜷尾家パン」特製麵包餐盒，將於17、18日驚喜現身限量供應。端午連假攜手百年布莊「錦源興」，舉辦手作造型香粽工作坊，活動期間有機會獲得錦源興與「宗大青田」限量聯名包款，邀您一同感受台南在地的新潮心意。「宗大時光生活節」將一路嗨玩到8月，活動詳情將公告於「宗大青田」facebook粉絲專頁。

「宗大青田」樣品屋。圖/業者提供

「宗大青田」位於仁德區公所商圈，鄰近南紡與京城三地雙科園、仁德家樂福、中山高仁德交流道，到高鐵站僅需15分鐘。聯碩地產協理林三吉表示，「宗大青田」是仁德市政核心久侯15年的新案，開賣至今成績亮眼，這次鎖定首購、首換族群，推出宗大難得23～43 坪 2～4 房的中小坪數產品，吸引大東區換屋客，以及南科、高雄的科技新貴，輕鬆擁有指標品牌建商的家。