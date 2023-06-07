「清景麟長勝」國際美學 改變新營天際線

長勝營區重劃區位在新營區精華地帶，交通便利且生活機能又好，在各項重大建設帶動下，成為新營最好，最具前景的重劃區地段，看好移居生活氛圍，深耕台南地區的「清景麟建築團隊」也宣布將於長勝重劃區內推出指標大樓新案，將改變新營住宅天際線。

近幾年台南市府積極推動大新營地區發展，斥資60億元投入開發計畫，包含國圖南部分館開發計畫、新營轉運站、新營鐵道園區及「雙星拱月計畫」等，並極力向內政部營建署爭取111至116年生活圈建設經費，提升整體道路交通功能多項重大建設效應與交通改善，創造大新營區共榮生活經濟。被譽為大新營第一重劃區「長勝營區重劃開發」位處新營市中心精華地段的，擁有行政中心、學區、家樂福、夜市商圈等生活機能，加上近國道一號新營交流道，快速串聯南科園區，滿足南來北往通勤需求，區域內的長勝公園更保留萬坪綠地生態公園與綠色隧道，提供居民日常休閒遊憩機能，提升居住品質，形塑高綠覆優質的生活聚落，成為北台南房市熱點。

看好新營長勝重劃區的宜居性，南台灣知名建設品牌「清景麟建築團隊」推出新案「清景麟・長勝」，規劃地上15樓，地下4樓，共98戶住家，1戶店面，單純社區，格局為2-4房、約27-49坪的高質感輕奢宅，基地稀有臨路優勢，也是長勝重劃區域內罕見臨路大樓新建案。生活採買也相當便利，步行約10分鐘可抵達全聯福利中心、小北百貨、新進夜市、新營夜市、便利商店、美食小吃等，車程約5分鐘可到新營車站、新營文化中心、新營醫院與新營第一市場，滿足日常生活基本需求，打造新營區最具國際化現代住宅。「清景麟・長勝」邀請到曾獲「2014 紐約 Architizer A+ 建築獎首獎」知名建築師曾永信參與設計規劃，以體現家的溫暖為出發，結合長勝公園的自然環境、人與建築，外觀以玻璃圍欄和白色框架組合，象徵著當地文化的支流，外層加以棕色斜角邊緣勾勒出獨特美學比例，呼應基地座落新營的心臟地帶的環境肌理，公設空間規劃也將朝向全齡化人本住設計，也讓「清景麟・長勝」榮獲「2023美國繆思設計大獎 MUSE銀獎」，完工後將成為區域全新建築地標。

除國際級外觀美學，建材更選用國際品牌頂級標配，廚房櫻花三機、TOTO衛浴設備、YKK氣密窗、3M全棟淨水器、SPC降噪石塑地板、飛利浦智能鎖等等，同時延續品牌最強安心保固，3年設備保固、5年防水保固、25年結構保固等，獻給消費者最全面的優質住宅感受。「清景麟建築團隊」繼台南市東區巴克禮推案創下佳績後，未來仍有台南重劃區新案接續登場，展現深耕南台的建築決心，多次不惜重金邀請名建築設計施合作，屢屢翻新區域建築風貌，更獲得國際地產建築大獎，在住戶服務上，強化建築精工品質、公設規劃，加上業界少見的完善保固和售後服務，歲末維修與房屋健檢等，滿足品質與品味兼具的美學宜居建築。