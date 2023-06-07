獨特是無法量化的價值 忠孝復興無法複製的優勢

純手工通常是一件曠日費時的事，好比一台比實車還貴的勞斯萊斯Cullinan模型車、源自Ducati Monster 1100引擎改造價值一千五百萬的Ducati，許多客製化的夢想要能實踐更是難上加難，但正因為無法量產，價值早就不局限於金錢數字。這其實傳達一個觀念，不要過度陷入C/P值的迷思，當你面對無法量化的價值，獨特就是獨特，令人羨慕的，永遠是最後能擁有的少數，而在豪宅市場中，優質地段的稀有產品，具有機能性好、保值性好、轉手性好的特性，讓限量儼然成為一門超值生意！趕搭平均地權條例上路前的最後買點，北市蛋黃區罕有的新成屋豪宅「Diamond Towers 台北之星」成為近期最受矚目的建案。

「Diamond Towers 台北之星」位在忠孝復興交匯處，你可以同時擁有令人愛戀的都會樣貌，也可以同時享受永遠充滿驚喜的潮感巷弄。國人最愛的日本行旅魅力，當轉進東區巷弄之間，你會赫然發現這台北都會中獨一無二的唯美氛圍，堪比世界三大購物街之一的日本銀座大街（Ginza），這裏蘊藏各式各樣的美食、下午茶、國際品牌旗艦、流行百貨、米其林餐廳，分秒之間一舉收攏台北市美食最密集的黃金戰區，走在路上即能一窺時下的潮流風向，而寫在熙攘人潮臉上的則是自我風格的青春象徵，在台北任何一個地方，很難找到向東區一般可以成為人們下班後聚集交流的夜食文化，當彼此沈浸於歡笑之中，以五感釀造的時光，就是忠孝復興的迷人魅力。

「Dimond Towers 台北之星」五樓交誼廳。圖/業者提供

精華區大型基地炙手可熱，物以稀為貴，往往是引發產品價值的關鍵因子，大基地開發不僅在建築美學比例上能有更從容的揮灑，在商業精華地區更能創造出獨特性、多元性的頂奢體驗。「Dimond Towers 台北之星」在城市最精華的土地，歷時26年整合絕無僅有1,525坪基地、31樓高的摩天大樓群，超豪宅複合量體堪比紐約中央公園億萬富翁街的Central Park Tower，賦予未來住戶更多的生活可能，首創豪宅三大迎賓大廳，5F專屬會所、藝術穿廊、花園泳池、宴會廳、私人酒吧等應有盡有，而樓下預計今年開幕的新光三越東區旗艦店，更是集團內全新定位，5,000坪超大坪數加上超過百家品牌進駐，預計將有50%以上「全台獨家」品牌，滿足豪宅客群在高端消費和層峰社交上的需求。

「Dimond Towers 台北之星」外觀由日本建築師丹下憲孝操刀設計。圖/業者提供

負責本次外觀規劃的日本建築師丹下憲孝，對於這塊基地印象深刻，他認為建築不該是模板的套用而已，只是省成本的做法並不能創造令人感動的作品，丹下憲孝每一次的規劃，都當作自己孩子誕生一樣的慎重，有別於傳統石材呈現復古、沈重的刻板印象，在開發業者大力支持下，將與華府中央車站、法國新凱旋門同級，世界最白、最硬同時也是最昂貴的白色花崗岩「BETHEL WHITE」帶回，大器無畏採用於建築外牆。此外，更是首次於住宅建案中採用「超白三銀玻璃 Triple Low-E」，搭配鑽石切面語彙的景觀角窗，延伸清透完整的視野層次，擁有市中心豪宅中也難遇的四向極景。