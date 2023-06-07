豪宅、星級飯店為鄰 敦北大道稀有小宅「松耘樸石」

敦化北路、南京東路黃金十字軸線挾其台北華爾街定位，發展百年、金融核心地位屹立不搖，近年在都更危老推動下，其價值不斷上漲，在精華土地極度稀缺之下，國泰、台塑、中華開發金控總部、玉山金控、全球人壽、首都飯店到西華飯店等大型都更案，成為大型壽險、開發商激烈角逐之戰場，5千億都更量能、等同4座台北101大樓量體開發，看準現在更增未來價值，不少對於地段、價值有高度敏銳度的層峰人士一眼就知悉其與生俱來之優勢。

70米的敦化北路林蔭大道，一線接壤國門，金融機構、高檔飯店、A級商辦林立，更遑論數億身價的國際級豪宅皆落腳於此，透過都市更新，百年優質地段華麗轉身，由敦化北路、南京東路、民生東路所構成的大型街廓，在各大開發商積極卡位之下，形成最具國際視野及指標價值之典範，隱身中華開發金控總部身後的「松耘樸石」位居靜巷，坐擁黃金十字軸心，鄰近百貨商場、金融行庫密集之精華地段，同步享有幽靜舒適、濃韻綠意的居住環境，150米捷運小巨蛋站、3~4分鐘松山機場，輕快步伐踏入精品貨、五星級飯店是其日常，明星學區敦化國中散步就到，優質教育環境、均質人文水平，高稀有性、高隱私性彌足可貴。

「松耘樸石」散步即享捷運、精品百貨，隱居靜巷清幽環境。圖/業者提供

然而敦化北路、南京東路是不少企業的起家厝，大面積方正土地極其珍貴，區域不缺百坪指標豪宅、高總價住宅，「松耘樸石」定位全棟小坪數精品宅，切入市場期待已久的格局坪數真空帶，土地開發耗時超過十年，整合出零地主戶、三面臨路方正地塊，全崗石立面，迎賓水廊、二進式挑高門廳，宜動宜靜轉換場域隨心所欲。「松耘樸石」全案先建後售、營造品質眼見為憑，零店面純住宅，均質20~30坪、1~2房，貼心細膩物業管理、社區秘書服務，單純三併、梯廳開窗明亮，戶戶方正、室內無柱，高坪效運用，為小坪數住宅稀有規劃，並提供瓦斯供氣設備、豪宅等級停車空間，且建商提供精裝配備，從裝潢收納到軟硬體設施，消費者拎著一只行李即可入住，推出以來吸引不少菁英二代、高資產單身貴族、新婚夫妻青睞，更有往來兩岸之高階主管、自營商看準敦北大道便捷交通、優質明星學區出手置產。

「松耘樸石」崗石氣派立面，質感品味兼具。圖/業者提供

敦化門牌敦北唯一小坪數新成屋 ，全案不僅已完工可立即入住，建商更貼心提供YOUTH Fitness&Yoga 2年會員限量名額，不僅可就近享受飯店1樓健身、重訓級器材等完整的訓練場域，以及5樓露天溫水泳池、專業熱瑜珈課程，更有專人尊榮服務，輕鬆擁有市中心優質舒適生活。