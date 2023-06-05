新莊房市吹暖風 重大建設加持未來行情看俏

向來以微型工廠為地方特色的新莊，隨著市地重劃、重大建設、百貨完工，有了大型企業總部進駐，城市面貌逐漸汰舊換新，近期最熱門話題莫過於新北知識產業園區，吸引知名傳產、金融、新創企業總部落腳，即將邁向繁景，再加上雙捷運開通，一站進北市、一線通國門的便利交通，不只有望複製台北，更有機會超越信義計畫區，後市交易買氣可期。



新莊機能成熟且便利，人口稠密支撐房市需求，根據新北市民政局統計，新莊行政區截至4月約有42萬2003人，與102年40萬9740人相比之下，增加了近兩萬人，一躍而成新北第二大都會區，附近住宅和換屋需求旺盛。



新北第一環的新莊區，目前最夯的頭前、副都心、新北知識產業園區等重劃區構成的「金三角」產業聚落，又加上中央合署大樓、宏匯廣場、凱悅嘉軒酒店、i-Tower科技大樓等建設完工，釋出龐大就業機會，捷運雙軌開通串聯雙北路網，刺激房市奮起直追其他區。

頭前、副都心、新北知識產業園區三大重劃區，所構成的「金三角」產業聚落，未來將成為帶領新莊區翻轉的領頭羊。圖/業者提供



新莊「金三角」中最具升值潛力的新北知識產業園區，匯聚國際級的企業總部進駐，包含金融、新創、電子科技、綠能等產業鏈，如知名先鋒科技、科定企業、台通光電等，創造逾萬個就業機會、聚集人潮。



值得一提的是，機捷A3站、環狀線Y20站雙捷絕版特區，一站進北市、一線達桃園機場，往返市心、通海外國門地利優勢，堪稱新莊絕版黃金地段，未來A3站共構商場開發，串聯宏匯思源廣場、凱悅嘉軒酒店、中悅超高大樓、溪北轉運站等人潮，成為新興之區、閃耀之都。

A3捷運雙軌開通串聯雙北路網，刺激新莊房市奮起，直追其他區。圖/業者提供



緊鄰新莊重大建設的頭前重劃區，現階段是三大區域中生活機能最成熟，又最接近北市核心的區域，享有幸福雙捷運之便的【自由之丘】規劃1-3房全新住宅，讓您到站即到家。

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