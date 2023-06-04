接棒青埔「大園客運特區」2字頭房價夯

受惠於航空城的陸續開發、企業進駐，加上雙北居高不下的房價，讓桃園航空城成為首購置產族群鎖定標的，其中房價正處於起漲點的「大園客運特區」，是目前位於桃園市少數僅存2字頭房價的重劃區域，被視為接棒青埔的明日之星。

受到缺工缺料、加上通膨的影響，青埔高鐵特區房價持續穩定向上攀升，特區內素地一位難求，開發商轉而積極搶進「大園客運特區」，「大園客運特區」也以優質的住宅環境與菁英學區結合目前親民的房價取勝，吸引購屋族群置產成家。

航空城計劃主要由桃園機場、青埔高鐵特區與大園客運特區等三大核心組成，發展連動性高。不同於青埔高鐵特區的商業與軌道交通機能顯著，內政部與桃園市政府合作推動「客運園區至機場聯絡道路」，第一期已通車命名為「航城路二段」，是大園地區、客運園區與航空城間的聯外要道，更象徵著新大園的里程碑，第二期路段由老街溪橋延伸至機捷A15大園站，預計在今年8月完工通車，高速聯外交通如虎添翼。 事實上，桃園航空城整合人流、物流、金流、資訊流帶來龐大城市產值，大園客運特區與青埔高鐵特區並列兩大核心發展區，預見未來黃金二十年「機場經濟學」，大園客運特區各項基礎建設陸續到位，未來發展前景可期，被譽為航空城的「宜居新城心」。

「耀承璽閱」正3房戶戶邊間雙面採光、格局方正無虛坪，訂簽49萬起，讓小資族輕鬆置產圓夢。圖╱謝易晏

桃園在地品牌建商「耀承建設」在地深耕實現承諾，新案「耀承璽閱」基地座落在桃園市大園區環區西路441號旁，基地面積約822坪，擁20米環區西路與6米學七街雙面臨路，面萬坪特定農業區，無限棟距視野景觀佳，整體重劃區規劃道路寬徜整齊，相較於大園舊市區更為宜居。

耀承璽閱以300米近距未來明星雙語中、小學，坐享永久綠意景觀等優勢，規劃全棟四併雙梯及戶戶邊間經典之作，嚴選精品建材包括日本TOTO衛浴、德國BWT淨水器、德國KRONOTEX木地板、SAKURA櫻花廚具、美國WAFERLOCK電子鎖、CHINHONG氣密窗等國際規格設備打造新世代菁英御所，成為首購族、置產客首選標的。接待會館：大園區大觀路680號對面，貴賓專線：（03）385-1666。