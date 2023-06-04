莊頭北參展台灣國際室內設計展 展演「百年堅持，一如初心」價值

以「耐用」深獲消費者高度肯定的熱水器大廠莊頭北，將於6月29日起一連四天在台北南港展覽館的「2023台灣國際室內設計及材料大展」展出，會中除將發表展出2023廚房電器新品外，並邀請「行走的百科全書」謝哲青出席開幕活動，同時，將帶領大家體驗異國美食的深度之旅。

莊頭北特別邀請謝哲青擔任品牌代言人，一起詮釋職人精神，見證「百年堅持，一如初心」品牌價值。圖／莊頭北提供

近年來「莊頭北」積極著力在廚電商品經營，且同樣獲得不錯的成績，去年更與「行走的百科全書」謝哲青一起詮釋職人精神，不僅讓品牌形象更加提升，更讓莊頭北在廚房電器經營成效大有斬獲。

莊頭北過去以「耐用」聞名，啟動品牌再造後，從既有耐用形象加上職人精神，重新塑造新品牌主張「百年堅持，一如初心」，在一系列宣傳後，廣獲網友一片好評，2022年更特別找來謝哲青合作。

莊頭北副總經理陳泰成表示，該公司會邀請謝哲青合作主要是看到謝哲青的一篇專訪，他談到自己如何克服閱讀障礙時的一句話「我沒有過目不忘，我的記憶是用時間換來的」，而這句話與莊頭北品牌強調的精神「堅持是一種力量，會隨著時間越來越強大」不謀而合，因此，希望藉由兩者合作能夠能讓彼此發光發亮。

莊頭北屆時在展覽會場中將展出雙導流油煙機、近吸式油煙及雙控安全瓦斯爐等特色商品，副總陳泰成說，莊頭北以務實見長，這些特色商品皆是觀察消費者痛點所開發出的，所以能真正解決消費者在廚房使用上的困擾。

陳泰成進一步表示，莊頭北已不再只是以熱水器見長，近幾年在管理雜誌消費者理想品牌調查中，廚房電器油煙機與瓦斯爐同樣獲得消費者青睞，且榮獲消費者理想品牌的肯定。