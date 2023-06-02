內建永久性隔音層、漏水困擾 雷帝LATICRETE防水、隔音一次搞定

現代人大多住在比鄰而居的公寓、大樓裡，最怕遇到鄰居之間噪音互相干擾，隔音效果顯得非常重要。雖然政府針對地板隔音已有明確規範，但不同的隔音施工法，長期下來效果恐怕差很大。來自美國LATICRETE公司表示，並不是埋在砂漿底下的內建永久性隔音系統就不會出問題像。是隔音墊、水泥砂漿，加上磁磚或其他面材，都需要選擇優質材料及正確工法，才能達到好的隔音效果。

雷帝總經理陳達義指出，地板隔音效果取決於使用材料、厚度、安裝方式與地面基礎。選擇好的隔音墊以不吸水、低變形率、無毒為主。使用市場主流的橡膠隔音墊，材料密度高、堅韌且耐用，同時具有抗裂、防水和防潮效果。

施工示意圖。圖／雷帝國際提供

而「隔音墊上、下黏合也是一大重點」。陳達義表示，沒黏著的下壓式隔音系統容易產生空鼓、開裂。若太軟或支撐力不足的隔音墊，在地震來臨時，可能會產生較大的位移脫層。雖然壓層水泥砂漿厚度及強度可調整，但施工攪拌中，隔音墊會因砂漿滲漏或吸水而影響。使用LATICRETE 9233多功能黏著膠防水膜，不但跟砂漿層有產生高黏結強度，更防止砂漿滲進隔音墊而降低隔音效果。

很多新蓋房子沒多久就漏水？陳達義說明，台灣市場上常用吸水率小於5%的彈性水泥當防水材，唯有0%吸水率、延伸率高、耐長期浸水與抗滲抗裂，才是真正防水材。以LATICRETE 9233多功能黏著膠防水膜來說，防水連工帶料「一平方公尺僅268元」，價格比彈性水泥更有競爭優勢，協助建商解決節省成本問題。同時，它還可以直接黏貼塑膠地板、方塊地毯和隔音墊，相對於感壓膠及搭橋劑來說更加經濟實惠。

陳達義補充，LATICRETE 9233多功能黏著膠防水膜是一種全新的單組分，開桶即用的丁苯乳膠薄層抗荷載防水塗料，形成緻密、有彈性的可抗裂防水膜。抵禦2mm內的非結構性裂縫，與基層和後續水泥黏接材料黏著力強，牆地通用等優點；添加了Microban抗菌防霉科技，低氣味、低VOC，環保又健康。雷帝官方電話：0933-817-975